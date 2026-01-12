Haberler

19 Mayıs'ta ÇKS süreci tamamlandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru süreci sona erdi. 2003 üreticinin kayıtları tamamlanarak dosyalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. Çiftçiler, 2026 yılı tarımsal desteklerinden yararlanabilecek.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru ve güncelleme sürecinin tamamlanmasının ardından hazırlanan dosyalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

19 Mayıs Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yürütülen ÇKS başvuru ve güncelleme işlemlerinin sona ermesiyle birlikte, dosyalar belirlenen takvim doğrultusunda 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderildi. Başvurularını tamamlayan üreticiler, 2026 üretim yılına ilişkin tarımsal desteklerden yararlanabilecek.

Ziraat Odasından yapılan açıklamada, başvuru süresi içinde işlemlerini tamamlayan çiftçilerin gübre destekleri başta olmak üzere çeşitli tarımsal destekleme ve teşviklerden faydalanabileceği belirtildi. Dosyaların teslim sürecinde 19 Mayıs Kaymakamı Haluk Şimşek ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri de hazır bulundu.

Teslim sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, "Yoğun geçen süreçte ilçemizde toplam 2003 üreticimizin ÇKS kayıtlarını başarıyla tamamladık. Bunlardan 1941 çiftimiz kayıt işlemlerini odamız aracılığıyla, 62 üreticimiz ise e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Bu süreçte İlçe Tarım ve Orman Müdürümüze, ziraat mühendislerimize, oda personelimize ve kayıt yaptıran tüm çiftçilerimize teşekkür ediyor, bereketli bir üretim sezonu diliyorum." ifadelerine yer verdi.

