CHP'li Yavuzyılmaz: "600 Milyon Avroluk Kamu Kaynağını Heba Edecek İhale Oyununu Durdurduk"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP'li bürokratların planladığı büyük bir yolsuzluğun engellendiğini açıkladı. Ulaştırma Bakanlığı'na ait ihale için sadece belirli şirketlerin davet edildiği ve bunun önüne geçtikleri belirtildi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Bugün, AKP'li bürokratların planladığı devasa bir yolsuzluğu engelledik. Şartname oyunlarıyla adrese teslim olarak yapılacağını duyurduğumuz Dizel-Elektrikli CoCo Lokomotif Cer Zinciri ihalesine bugün yandaş şirketler gelemediler. 5 yılda 600 milyon avroluk bir kamu kaynağını, paravan şirketler üzerinden yurt dışına çıkararak hiç edecek bir ihanetin önüne geçmiş olduk" dedi.

Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ'nin (TÜRASAŞ) yapmayı planladığı Dizel-Elektrikli CoCo Lokomotif Cer Zinciri ihalesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Başardık. Bugün, AKP'li bürokratların planladığı devasa bir yolsuzluğu engelledik. Şartname oyunlarıyla adrese teslim olarak yapılacağını duyurduğumuz Dizel-Elektrikli CoCo Lokomotif Cer Zinciri ihalesine bugün yandaş şirketler gelemediler. Şartname tek bir şirketi işaret edecek şekilde kurgulandığı için, o şirketi de biz ihbar ettiğimiz için bugün ihaleye katılan olmadı. Sonuç? 5 yılda 600 milyon avroluk bir kamu kaynağını, paravan şirketler üzerinden yurt dışına çıkararak hiç edecek bir ihanetin önüne geçmiş olduk.

Ama daha işimiz bitmedi. Peki ne yapılmalı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na sesleniyorum; teknik olarak doğru bir kapsam ile rekabeti tesis edin. ASELSAN başta olmak üzere, diğer projelerdeki gibi her sisteminde yerli şirketlerin de teklif verebileceği şekilde teknik şartnameyi düzenleyin. Doğru, düzgün, dürüstçe bir ihale yapın. Konunun takipçisi olmayı sürdüreceğim."

Haberler.com
