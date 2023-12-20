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CHP Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir'den Küçük Esnafa Destek Çağrısı

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CHP Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir, yanlış ekonomi politikalarının küçük esnafı batırdığını belirterek, Türkiye Halk Bankası'nın esnafa finansal destek sağlaması gerektiğini vurguladı.

CHP Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir, "Uygulanan yanlış ekonomi politikaları, esnafımızı resmen batırmaktadır. Esnaf ve sanatkarı desteklemek parolasıyla kurulan Türkiye Halk Bankası'nın acilen gerçek amacına dönerek bu duruma çözüm üretmesi gerekmektedir. Özellikle son dönemde döviz kur şokunun başını çektiği ekonomik krizde esnafımıza finansman erişimi hususunda destek olmak ve ekonominin çarklarının dönmesini sağlamak, Türkiye Halk Bankası'nın faaliyetlerinin temelini oluşturmalıdır" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, yaptığı yazılı basın açıklaması ile küçük esnafın karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. Özellikle kira ödemeleri ve işletme maliyetleri konusunda ciddi sıkıntıların olduğunu, küçük esnafın zorluklarla mücadele etme sürecinde yalnız bırakıldığını belirtti. Volkan Demir'in açıklaması şöyle:

"Birçok esnaf kardeşimiz maliyetleri artmasın diye soğuklara rağmen iş yerlerinde ısıtıcılarını bile açamamaktadır. Dahası, esnafımız enflasyon nedeniyle sattığı malı yerine koyamamakta ve ürettikleri hizmet için her geçen gün daha yüksek maliyete katlanmaktadır. Uygulanan yanlış ekonomi politikaları esnafımızı resmen batırmaktadır. Esnafımızın BAĞ-KUR'lu olmaktan kaynaklanan gün eşitsizliği, emeklilik umutlarını da bitirmektedir. Birçok esnafımız artık sağlık hizmeti dahi alamamaktadır. Esnafın, emeklilik ve sağlık hizmetlerine erişiminde yaşadığı zorlukların bir an önce giderilmesi gerekiyor.

Türkiye Halk Bankası küçük esnafı desteklemek için kurulmuştur. Bankanın asıl amacına dönerek, ekonomik krizdeki esnaflara finansal destek sağlaması gerekmektedir.  Esnaf ve sanatkarı desteklemek parolasıyla kurulan Türkiye Halk Bankası'nın acilen gerçek amacına dönerek bu duruma çözüm üretmesi gerekmektedir. Özellikle son dönemde döviz kur şokunun başını çektiği ekonomik krizde esnafımıza finansman erişimi hususunda destek olmak ve ekonominin çarklarının dönmesini sağlamak, Türkiye Halk Bankası'nın faaliyetlerinin temelini oluşturmalıdır."

Ayrıca, perakende yasasının çıkartılmamasının küçük esnafı küresel şirketlere karşı dezavantajlı duruma düşürdüğünü belirten Demir; uzun yıllardır aynı işyerinde çalışarak geçimini sağlayan esnafın, dev zincirlerle rekabet etmekte güçlük çektiklerine dikkat çekti.

İnşaat sektörüne odaklanan büyüme anlayışının kamu bankalarını gerçek amacından uzaklaştırdığını ifade eden Demir, bu durumun küçük esnafı ve KOBİ'leri olumsuz etkilediğini dile getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Demir, sıkı para politikaları ve yüksek faizlerin inşaat sektörünü olumsuz etkileyeceğini vurgulayarak, ekonominin çeşitlenmesi ve esnafın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Halk Bankası Volkan Demir Türkiye Kobi Finans Politika Ekonomi Güncel Haberler

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