CHP Sözcüsü Zeynel Emre, İstanbul'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Emre, partisinin Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları hakkında birçok yalan, iddia ve iftira yazıldığını savundu.

İddialara itiraz eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle soruşturma açılmasını eleştiren Emre, "Sayın İmamoğlu hakkında da hesaplarını kapata kapata bitiremediler, bu sefer de sesini duyurduğu Cumhurbaşkanı aday ofisinin kapatılması yönünde başvuru yapıldı." ifadelerini kullandı.

Avrupa ile entegrasyona önem verdiklerini belirten Emre, şunları kaydetti:

"Avrupa bir atılım peşinde ve 'Made in Europe' diyor, bir strateji olarak. Yani Avrupa'da üretime dayalı bir düzene geçmek istediğini planlıyor. Dolayısıyla bu vizyonu iğneden ipliğe, samana kadar her şeyi ithal eden ülke olarak Türkiye'de de egemen kılmak durumundayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki Avrupa ile ekonomik entegrasyon, demokrasi, kalkınma ve refah ekseninde güçlenme ve Gümrük Birliği'nin güçlenmesi, güncellenmesi ve ülkemizin güçlü, eşit ve saygın bir üretim kapasitesinin olmasını, katma değeri yüksek ürünler üretebilmeyi, gençlerin de bu amaçla geleceğe hazırlanmasının öneminin altını çiziyoruz."

Emre, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kaynakları emekliden, işçiden, ülkenin gencinden, öğrencisinden, çalışan kadından yana kullanacaklarını, CHP iktidarında refah devletinin egemen olduğu bir Türkiye'nin olacağını ifade etti.

CHP'nin son bir yılda üye sayısını 1,5 milyondan 2 milyona çıkardığını kaydeden Emre, "CHP, istikrarlı bir şekilde bu ülkenin birinci partisidir. Bu kadar kara propagandaya rağmen biz akılla, bilimle, 86 milyon vatandaşımızın ferasetiyle, omuz omuza, yürek yüreğe Türkiye'yi yeniden hak ettiğimiz güzel yarınlara el birliğiyle getireceğiz. Kimse karamsarlığa, umutsuzluğa kapılmasın. Çocuklarımızın, emeklilerin, kadınların, gençlerin, emekçilerin, mazlumların, adaletsizliğe uğramış herkesin yanında Cumhuriyet Halk Partisi." diye konuştu.