CHP, SHGM'nin Olumsuz Mali Durumunu TBMM Gündemine Taşadı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sivil havacılık sektörünün ulusal ve uluslararası mevzuatlar kapsamında düzenlenmesinden sorumlu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) Sayıştay raporuyla ortaya çıkan mali tablosundaki olumsuzlukları ve kurumda Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) yaptığı denetimlerde çıkan olumsuz sonuçları TBMM gündemine taşıdı. Karasu, "Havacılık sektörümüz ICAO puanlarının düşük olması nedeniyle bazı uçuşlar kısıtlamalara tabi tutulabilir. Hatta yabancı yatırımcılar için daha riskli hale gelebilir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na iki ayrı soru önergesi veren Karasu, "Kurumsal Dönüşüm Modeli" adı altında çeşitli uygulamaların yürütüldüğü SHGM'yi Meclis gündemine taşıdı.

Sayıştay'ın 2023 yılı denetim raporunda SHGM'nin mali tablolarında 77 milyon 61 bin 466 TL net zarar görüldüğünü hatırlatan Karasu, "Bu zarar, kurumun mali sürdürülebilirliği açısından ciddi bir tehlike oluşturmaktadır" dedi.

Kurumda 2021 yılında 15 milyon lira olan mal ve hizmet alımlarının 2023 yılına gelindiğinde 109 milyon liraya çıktığına dikkat çeken Karasu, daha önce vermiş olduğu önergelerle SHGM'nin Pusula ve Solvera şirketleri üzerinden hizmet alımı yaptığının ortaya çıktığını anımsattı. Mal ve hizmet alımındaki artışta, bu hizmet alımlarının rolünün olup olmadığının açıklanmasını talep eden Karasu, ayrıca yasal harcama limitlerinin aşılmasının da önemine işaret ederen Karasu, "Sayıştay, Kamu İhale Kanunu'nun yüzde 10'luk harcama sınırları aşıldığı ve Kamu İhale Kurulundan uygun görüş alınmadığı tespit etmiştir. Bu aykırılık neden kaynaklanmıştır? Bu nedenle kurumda herhangi bir inceleme, soruşturma başlatılmış mıdır veya bir yaptırım uygulanmış mıdır" sorusuna yanıt verilmesini istedi.

"Türkiye'nin sivil havacılık güvenliği uluslararası arenada zayıf görünürse, yabancı havayolu şirketleri Türkiye'ye uçuş operasyonlarını gözden geçirebilir" uyarısında bulunan Karasu, "Ayrıca, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ve ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) gibi kurumlar, Türkiye'den gelen uçuşlar için ek güvenlik önlemleri alabilir ya da denetim süreçlerini sıkılaştırabilir. Hatta bazı uçuşlar kısıtlamalara tabi tutulabilir. Ayrıca, havacılık sektörümüz ICAO puanlarının düşük olması nedeniyle yabancı yatırımcılar için daha riskli hale gelebilir" diye konuştu.

"SHGM Genel Müdürü Kemal Yüksek hakkında idari bir soruşturma açılacak mıdır?"

Ulaş Karasu, Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"ICAO tarafından gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarının ülkemiz puanını düşürmesinin nedenleri ve puan düşmesinin olası sonuçları nelerdir? Söz konusu denetim sonuçlarının ortaya çıkardığı sorunları çözmek amacıyla hangi somut adımlar atılacaktır? Bu olumsuzlukların düzeltilmesi adına yapılacak olan çalışmalar kim ya da kimler tarafından yürütülecektir? Denetimlerin olumsuz sonuçları üzerine, SHGM Genel Müdürü Kemal Yüksek hakkında idari bir soruşturma açılacak mıdır? Sivil havacılık güvenliğinin artırılması ve ICAO standartlarına uyum sağlanması adına önümüzdeki süreçte hangi stratejilerin uygulanması planlanmaktadır? Ülkemizin düşen puanlarının uluslararası havacılık camiasındaki imajını nasıl etkileyeceği konusunda bir değerlendirme yapılmış mıdır? Yapılmış ise içeriği ve sonuçları nelerdir?"