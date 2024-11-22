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CHP Parti Meclisi Toplandı: Yeni Program ve Ekonomi Turu Gündemde

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CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda yeni parti programı, MİT sunumu ve saha çalışmaları ele alındı. Üyelerin il gezilerine başlayacağı ve 'gölge ekonomi bakanı' tarafından başlatılan ekonomi turunun detayları konuşuldu.

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - Chp Parti Meclisi (PM), Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda, yeni parti programı, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) sunumu ve partinin saha çalışmaları ele alındı.

CHP PM, CHP Lideri Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı yaklaşık üç saat sürdü. PM'nin gündeminde, CHP'nin yeni program çalışmaları, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın ziyareti, erken seçim, partinin saha çalışmaları ve yeni yönetimin bir yıllık faliyetleri vardı.

Edinilen bilgiye göre, program çalışmaları kapsamında, PM üyelerinin gelecek haftadan itibaren il gezilerine başlayacağı ve parti örgütleriyle bir araya geleceği öğrenildi.

Toplantıda, saha çalışmaları kapsamında, "Gölge Ekonomi Bakanı" Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin başlattığı "ekonomi turunun" da gündeme geldiği öğrenildi.

MİT Başkanı Kalın'ın ziyaretinin de gündeme geldiği PM toplantısında, Özel, görüşmenin olumlu geçtiğini aktarırken, PM üyelerine görüşmenin içeriğine ilişkin bilgilendirme yapmadığı öğrenildi.

CHP Parti Meclisi Toplandı: Yeni Program ve Ekonomi Turu Gündemde
Kaynak: ANKA / Güncel
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