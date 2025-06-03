CHP'nin Olağan Kurultayı'nda Para Karşılığı Oy Kullanma İddiası

CHP'nin Olağan Kurultayı'nda Para Karşılığı Oy Kullanma İddiası
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda oy verme işlemlerine yönelik para karşılığı oy kullandırıldığı iddialarına ilişkin 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu isimler sorgulanıyor.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin aralarında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verildi.

İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istendi.

(Sürecek)

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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