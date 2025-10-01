CHP'nin Mitinginde Ekonomik Sıkıntılara Tepki

(İSTANBUL) - CHP'nin Küçükçekmece'de düzenlediği mitinge katılan yurttaşlar, ekonomik sıkıntılara ve hükümetin politikalarına tepki gösterdi. ANKA Haber Ajansına konuşan bir yurttaş, "Geçinemiyoruz. Çok zor durumdayız. Kiralar zor. Acil seçim istiyoruz" dedi. Bir diğer yurttaş, " Açız biz, aç! Yok, 16 bin lirayla geçinilmez. Ben 85 yaşındayım, 85 seneden beri böyle bir şey görmedim. Bu kadar milleti sıkmak olmaz" diye konuştu.

CHP, Küçükçekmece'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla miting düzenledi. Burada ANKA Haber Ajansına konuşan yurttaşlar, iktidara yönelik eleştirilerini yöneltti.

CHP iktidarının denenmesi gerektiğini ifade eden bir yurttaş, şöyle konuştu:

"Ömrümü adamışım Cumhuriyet yoluna. Onlara borcumuzu ödemek zorundayız; Cumhuriyete sahip çıkarak. Cumhuriyete sahip çıktığımız sürece hepimiz rahat yaşarız, huzur içinde yaşarız. Gelecek neslimiz de güvence altında olur. Tek çaremiz mücadeleye devam etmektir. Görüyorum, çok büyük yanlışlar yapılıyor. Dün denilen bugünü tutmuyor, bugün denilen başka bir şey oluyor.

Bıktık artık bunlardan. Çekilsinler, gitsinler. Halkı bilen, halktan anlayan, halkı seven; Cumhuriyet Halk Partisi'ni artık görsünler. Deneyin ya! Bir deneyin, bir 5 yıl yetki verin. Dediğimiz çıkmazsa, güzel bir şey yapamazsak, halkı refaha ve huzura kavuşturamazsak gelin o yetkiyi alın elimizden. 20 yıldır, 23 yıldır yapılan ne? Vurgun, yolsuzluk, haksızlık, eş dost yandaş kayırmak, başka bir şey değil.

Geçmediğimiz yol için para verelim, binmediğimiz uçaklara paralar verelim. Ne biçim iş bu ya? Hangi akıl icat ediyor bunu? Böyle bir 'yap-işlet-devret' modeli yanlış bir şey. Bizim kendi paramız, kendi kaynağımız her şeyimize yeter. Kimseye bir şey vermemize gerek yok."

"Açız biz, aç! Yok, 16 bin lirayla geçinilmez"

Emekli maaşıyla geçinemediğini ifade eden bir yurttaş, "Emekliyim. Açız biz, aç! Yok, 16 bin lirayla geçinilmez. Aldığım gidiyor. Ne olsun daha? 16! O kadar. Kiradayım. Pazara çıkamıyorum. Ben 85 yaşındayım. Pazara gidemiyoruz. Rezalet, rezalet. Olmaz böyle şey. Ben 85 yaşındayım, 85 seneden beri böyle bir şey görmedim. Bu kadar milleti sıkmak olmaz." şeklinde konuştu.

"İnsanlar ekmek bulamıyor ama 'Konuşursak başımıza ne gelir?' korkusu var"

Ekonomik sorunlara ve ifade özgürlüğüne dikkat çeken bir yurttaş, şunları söyledi:

"Pazara gidiyoruz, her şey ateş pahası. Bekliyoruz, pazar kapanıyor. Adam çürükleri poşete koyuyor, ucuz ucuz onları almaya çalışıyoruz. 70 yaşıma girdim, böyle bir çile görmedim. İnsanlar konuşamıyor. Korkudan konuşmuyor. Ekmek bulamıyor ama 'Konuşursak başımıza ne gelir?' korkusu var.

Ev kiraları zaten çok yüksek. En kötü ev 25 bin lira. Çöplük gibi yerler bile 25 bin. Hayat durmuş. En büyük paramız 200 lira değil mi? Şu anda bir koli yumurta 240 lira. Bir koli yumurtayı alamıyoruz. Peynir, zeytin desen kiloyla alamıyoruz. 250 gram, 300 gram alıyoruz. Patatesi, soğanı tane ile alıyoruz. Yıllarca çuvalla patates soğan alırdım, şimdi 3-4 tane alabiliyorum.

Bugün bakan diyor ki: 'Elektriğe, doğalgaza zam yok.' Müjde veriyor. Geçen sene de böyle dedi, bir ay sonra zam yaptı. Yazın zaten yüzde 38-40 zam yaptılar. Onun için hayat çok kötü. Bu günleri bile arayacak duruma geleceğiz. Onun için durum çok vahim."

"Çok yalan, çok baskı..."

Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı veren bir yurttaş, "Cumhuriyet için buradayız. Atatürk için buradayız. İmamoğlu için buradayız. Cumhuriyeti korumak için buradayız. Yalandan kurtulmak için buradayız kardeşim. Ben çok hükümet gördüm, böyle bir hükümet görmedim. Çok yalan, çok baskı..." dedi.

"Acil seçim istiyoruz"

Erken seçim talebinde bulunan bir yurttaş, "Geçinemiyoruz. Çok zor durumdayız. Kiralar zor. Acil seçim istiyoruz. Başka bir şey yok." diye konuştu.

"Tüm tutuklulara özgürlük istiyoruz"

Bir diğer yurttaş, "Demokrasi için, özgürlük için, çocuklarımızın geleceği için, tüm tutuklulara özgürlük! Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk!" şeklinde görüş belirtti.