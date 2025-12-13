CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Kayserili Vatandaşlar: "Emekliyim, Maaş Yetmiyor. Neredeyse Mendil Açıp Para Toplayacağım"

Haber : Gülara SUBAŞI - Kamera: Dursun ALKAYA

(KAYSERİ) - CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan vatandaşlar ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Bir vatandaş, "Tencereler boş. Herkes perişan. Ben emekliyim. Ama hiçbir şey alamıyorum. Artık sadece aldığımız ekmek, simidi bile alamıyoruz. Bir yere gidip çay içemiyorum. Yeter artık. Yeter. Erken seçim istiyoruz. Sandığı önümüzde, adayımızı yanımızda istiyoruz. İstifa" derken; bir başka vatandaş ise "Emekliyim, maaş yetmiyor, ondan bundan para topluyorum. Neredeyse mendil açıp para toplayacağım. Yok böyle bir şey. Ekonomi bu gidişle hiç düzelmez" dedi.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan vatandaşlar ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Çiftçi olduğunu belirten bir vatandaş, "Neler düşünüyoruz da söyleyemiyoruz. Şu yaşta hapislere mi düşelim" dedi. 16 bin lira emekli maaşı aldığını belirten vatandaş, "Geçinemiyorum. Çiftçiyiz. Hiçbir şeyimiz para etmiyor. Mazot, gübre, her şey pahalı" dedi. Bir başka vatandaş ise "Ekrem İmamoğlu'nun için geldik. Huzur için geldik. Milletimiz, devletimiz için yavrular aç kaldı. Bir çiftçilik maaşım var eşim vefat etti. 8 bin lira alıyorum. Ev kira neyle geçinirim? Allah yüzümüze bakar inşallah. Yavruların yüzüne bakar inşallah" diye konuştu.

"Kanserden öldü çocuğum, eşim kanser, ben kanserim"

Ailece kanser hastası olduklarını söyleyen bir vatandaş, "Geleceğimizi aydınlığa çıkarmak için geldik. İnsanlığımızı bulmak için geldik. Rahat bir hayatta yaşamak için geldik. Çoluğumuzun, çocuğumuzun artık stresleri bitsin diye geldik. Yaşamak istiyoruz. Kanserden ölüyoruz. Kanser oldum. 33 yaşında oğlumu kaybettim. Polis okulunda, Atatürk için bir şiir yazdığı için çocuğuma işkence ettiler. Kanserden öldü çocuğum, eşim kanser, mide kanseri. Ben kanserim, göz kanseri. Üzüntüden kanser olduk. Yeter, yeter, yeter. Bir oğlum kaldı, bir oğlum. Yaşamak istiyorum, yaşamak. Başka bir şey istemiyorum. Tek bizi kurtarsınlar. Yeter, yeter. Ölüyorum ben dün gittim muayene oldum. Kanserim kanser. Anladın mı? Üzüntüden. Çünkü yaşamak istiyorum. Oğlumu kaybettim. Oğlum gitti benim" dedi.

"Adalet sorunu var bu ülkede"

Ülkede en büyük sorunun adalet olduğunu belirten bir vatandaş, "Bugün buraya hak, hukuk, adalet aramaya geldik. CHP'yi iktidara taşımak için geldik, özgürlük için geldik. Adalet için geldik. Hak, hukuk, adalet dedim baştan. Adalet sorunu var bu ülkede. Adaletin olmadığı yerde özgürlükler olmaz. Biz özgürlüğü aramaya geldik. Adaleti aramaya geldik" diye konuştu.

"Evlatlarımız bir sürü askerlerimiz ölüyor"

"Başkanımızı seçmeye geldik buraya" diyen yaşlı bir vatandaş, "İnsin artık başımızdan Tayyip Erdoğan. Çok usandık. Bir sürü şehitlerimiz var. Çocuklarımız ölüyor. Evlatlarımız bir sürü askerlerimiz ölüyor. Yazık değil mi? Evlatlarımızın huzurunu istiyoruz. Bu pahalılıktan bıktık. Bu kadın ölümleri dursun artık. Yeter bıktık. Huzurlu yaşamak istiyoruz biz" ifadesini kullandı.

"Neredeyse mendil açıp para toplayacağım"

Hak, hukuk, adalet için CHP'nin mitinglerine katıldığını belirten bir vatandaş, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapmak için buradayız. Ekrem İmamoğlu'nu çıkartmak için buradayız. Emekliyim, maaş yetmiyor, ondan bundan para topluyorum. Neredeyse mendil açıp para toplayacağım. Yok böyle bir şey. Ekonomi bu gidişle hiç düzelmez. Bir tahmin diyorlar enflasyon tahmini; bugün başka, yarın başka, öbür gün başka. Hiçbir şey tutmaz. Enflasyon tutmaz. Erken seçim olmalı. Olmasını da istiyoruz. Yeter artık" diyerek tepki gösterdi.

"Artık geçinemez hale geldik biz"

En büyük sorunun geçim sıkıntısı olduğunu belirten bir vatandaş, "Genel Başkanımızı desteklemek için, Ekrem İmamoğlu'na özgürlük için, hayat şartlarının düzelmesi için, memleketimiz için, ben emekliyim, artık geçiremez hale geldik biz. Ekonomi, bu yönetim değişse büyük ihtimal düzeldir" dedi.

"Sandığı önümüzde, adayımızı yanımızda istiyoruz"

Emekli maaşıyla geçinemediğini söyleyen bir vatandaş, "Neden mi buradayım? Hak için, hukuk için, adalet için, Ekrem İmamoğlu için. Tencereler boş. Herkes perişan. Ben emekliyim. Ama hiçbir şey alamıyorum. Artık sadece aldığımız ekmek, simidi bile alamıyoruz. Bir yere gidip çay içemiyorum. Yeter artık. Yeter. Erken seçim istiyoruz. Sandığı önümüzde, adayımızı yanımızda istiyoruz. İstifa" diyerek sitem etti.

Bir başka vatandaş ise "Geçinemiyoruz, geçinemiyoruz artık, geçinemiyoruz. Çocuklarımın geleceği için buradayım. Artık geçinemiyoruz. AKP'den bıktık, nefret ediyorum. Bunlarım için, ailem için buradayım" diye konuştu.

"Cumhuriyete sahip çıkmak için buraya geldik"

67 yaşında bir vatandaş geçinemediğini elirterek, "Çok problemi var, hangi birini sayayım? Ben 67 yaşındayım, böyle şey görmedim. Hiç. Kaç tane başkan gördüm ama bunun gibisini hiç görmedim. Eşim vefat etti. Ondan sonra ben şimdi aylığımı alıyorum. Geçim zor. Çocuklarım çalışıyor. Onlarla ayakta kalmaya çalışıyorum" dedi.

Bir başka vatandaş ise şöyle konuştu:

"Atatürk gençliği bize emanet ettiği için buradayız bugün. Biz Cumhuriyet'e sahip çıkmak için buradayız. Türkiye'deki en büyük problem eğitim eksikliği ve adaletli olduğunu düşünüyorum. Özellikle hukuk sistemimizde çok büyük bir nasıl diyeyim? İstikrarsızlık var. Ben buna inanıyorum. Cumhuriyet'e sahip çıkmak için buraya geldik."