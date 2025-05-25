CHP'nin Bursa Mitingi Öncesi Billboard İzin Sorunu

Haber : Mehmet OFLAZ - Kamera: Tunahan GÜLER

(BURSA) - CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP'nin Bursa'da düzenlediği "Millet İradesine Sahip" çıkıyor mitingi öncesinde yaptığı açıklamada, "Biz TMSF'den billboardlar için izin istedik, talep ettik ama iki gün boyunca bize billboardlar için izin verilmedi. Yani Ekrem Başkanımızdan, Genel Başkanımız Özgür Özel'in fotoğrafından korkuyorlar. Biz duyurumuzu yaparken iki günlük de gecikmeli yaptık" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle CHP'nin başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi bu hafta Bursa'da yapılıyor. Bursa Kent Meydanında düzenlenen miting öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, şunları kaydetti:

"Bursa Kent Meydanında yüz binler burada. Haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı, adaletsizliğe karşı, açlık ve sefalete karşı burada itirazlarını, seslerini yükseltiyorlar. Burada şunu da söylemek istiyorum: Biz TMSF'den billboardlar için izin istedik, talep ettik ama iki gün boyunca bize billboardlar için izin verilmedi. Yani Ekrem Başkanımızdan, Genel Başkanımız Özgür Özel'in fotoğrafından korkuyorlar. Biz duyurumuzu yaparken iki günlük de gecikmeli yaptık. Dileriz, iktidar bir an önce halkın umudu olmuş Ekrem İmamoğlu'na yapılan bu haksızlığa bir an önce son verir. İnsanların umudu haline gelmiş Ekrem İmamoğlu'na özgürlük taleplerimizi karşılık bulur."