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CHP'nin Beyazıt Meydanı'ndaki Mitinginde Adalet Vurgusu

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CHP, İstanbul Beyazıt Meydanı'nda düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde, katılımcılar adalet ve demokrasi taleplerini dile getirdi. Mitinge katılan yurttaşlar, Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması çağrısı yaparak ekonominin düzelmesi için adaletin sağlanması gerektiğine vurgu yaptılar.

(İSTANBUL) - CHP'nin Beyazıt Meydanı'nda gerçekleştirdiği mitinge çok sayıda yurttaş destek verdi. Mitinge katılan yurttaşlar ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları değerlendirmelerde adaletsizlik vurgusu yaparak, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması çağrısında bulundu.

CHP, İstanbul Beyazıt Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi gerçekleştiriyor.

Mitinge katılan bir yurttaş, "Hak, hukuk ve adalet arıyoruz. Herkese lazım. Bunu sağlamak için bir araya geldik." ifadelerini kullanırken bir diğer yurttaş ise, "İmamoğlu çıkana kadar buradayız. Cumhurbaşkanımızı burada istiyoruz." dedi.

Ekonominin düzelmesinin yolunun adalet olduğunu belirten bir yurttaş, "Bu adaletsizliğin bir an önce sona ermesini istiyoruz. Türkiyemizin dışardaki itibarını zedeliyor. Haksızlıklar giderilirse Türkiye'nin ekonomisi de düzelir. Sosyal çalkantılarda da düzelmeler olacak. Ülke tamamen kötü bir yönetimle karşı karşıya. Bundan gençler, emekliler ve çalışan kesim madur. Kötü yönetimin faturasını ödemek istemiyoruz. Bunların bir an önce düzelmesini istityoruz." diye konuştu.

Adalet vurgusu yapan bir başka yurttaş da, "Özgürlüğün, demokrasinin, insan haklarının olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Çocukların öldüğü, kadınların katledildiği bir ülkede yaşıyoruz. Önce adalet, adalet, adalet... Adaletin olmadığı yerde demokrasi olmaz. Türkiye'de şu an bir karanbol var." dedi.

Bir diğer yurttaş ise, "Her şeyden önce insan gibi yaşamak, haklarımızın peşinde olmak, susmamak istiyoruz. Bu yüzden buradayız. Bu vatan kolay kazanılmış bir vatan değil. Bunun hepa olmasına asla müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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