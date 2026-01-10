Haberler

CHP'nin Emekliler İçin "Meclis'i Terk Etmeme" Eylemi Sürüyor.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, asgari ücretin 39 bin liraya ve en düşük emekli aylığının bu seviyeye yükseltilmesi için başlatılan 'Meclis'i terk etmeme' eyleminin üçüncü gününde açıklamalarda bulundu. Ağbaba, yoksullara ve asgari ücretlilere yönelik destek çağrısında bulundu.

(ANKARA)- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP milletvekillerinin asgari ücretin 39 bin liraya ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eyleminin üçüncü gününde, "Yoksullar, işsizler, asgari ücretliler, tokmak sizin elinizde. Cumhuriyet Halk Partisi grubu en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilsin diye sizin adınıza mücadele ediyor" dedi.

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi üçüncü gününde devam ediyor.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Genel Kurul'dakii eylemlerinden sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Yoksullar, işsizler, asgari ücretliler, tokmak sizin elinizde. Cumhuriyet Halk Partisi grubu en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilsin diye sizin adınıza mücadele ediyor. Sizlerin elinde tokmak var. Bu iktidarın kafasına bu tokmağı vurun"

500
