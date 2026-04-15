Haberler

CHP Myk Toplantısı Özgür Özel Başkanlığında Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında dış politikadaki gelişmeler, ekonomi, CHP'ye yönelik davalar ve ara seçim gündemi ele alındı. MYK üyeleri toplantı sırasında Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin de bölgeden bilgi aldı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Saat 11.00'de başlayıp 15: 30'da sona eren toplantıda, dış politikadaki gelişmeler, ekonomi, CHP'ye yöneli davalar ve ara seçim gündeme alındı.

Toplantıda CHP Lideri Özgür Özel'in MYK üyelerine, ara seçim gündemiyle yaptığı siyasi parti ziyaretlerine dair bilgi verdiği öğrenildi. Toplantıda dün gerçekleşen Olağanüstü İl Başkanları Toplantısı'ndaki görüş ve öneriler de değerlendirildi.

MYK toplantısı devam ederken Kahramanmaraş'ta bir okulda yaşanan silahlı saldırıyla ilgili MYK'ya bilgi verilirken, konuya ilişkin Özel tarafından 4 kişilik bir heyet görevlendirdi. Görevlendirmenin ardından, Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara'dan oluşan heyet bölgeye hareket etti.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

