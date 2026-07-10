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CHP Myk, Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında Toplandı

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CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının görevden alınması ve yerlerine atamalar yapılması bekleniyor. Ayrıca NATO Zirvesi, ekonomik gelişmeler ve kurultay takvimi de ele alınacak.

(ANKARA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez'de toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının görevden alınması ve görevden alınan il başkanları yerine atamalar yapılması bekleniyor.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez'de toplandı. Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşmasıyla başlayacak toplantıda, NATO Zirvesi, ekonomik ve siyasal gelişmeler, eylül ayında başlatılacağı açıklanan kurultay takvimine ilişkin çalışmalar ile parti örgütlerine ilişkin revizyon ele alınacak.

Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi ya da görevden alınmasına yönelik kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapılması bekleniyor.

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK'nın gündemine ilişkin olarak saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: ANKA
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