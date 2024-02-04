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CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Projelerini Anlattı

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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gazetecilere projeleri hakkında bilgi verdi. Aras, belediyeciliğin sadece altyapıdan ibaret olmadığını vurgulayarak, eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanları da kapsadığını belirtti. Eğitimin en büyük sorun olduğunu ifade eden Aras, üniversite öğrencilerinin yurt sorununu çözecek projeleri olduğunu söyledi. Muğla'ya kent kimliği kazandıracaklarını ve ilçeleri büyükşehirle entegre edeceklerini dile getirdi.

CHP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gazetecilere projeleri hakkında bilgi verdi.

Menteşe ilçesindeki bir restoranda gerçekleşen toplantıda, Aras, belediyeciliğin sadece yol, su, elektrikten ibaret olmadığına dikkati çekti.

Belediyeciliğin aynı zamanda eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanı da kapsadığını anlatan Aras, kente hizmet için göreve talip olduklarını kaydetti.

En büyük problemin eğitimde olduğuna işaret eden Aras, "Eğitime çok büyük önem vereceğiz. Üniversite öğrencilerimizin yurt sorununu birinci öncelikte tutacağız. Onların ulaşım imkanlarını rahatlatmayı sağlayacak projelerimiz de olacak. Eğitimde fırsat eşitliğini önemsiyoruz." dedi.

Aras, Muğla'ya bir kent kimliği kazandıracaklarını, bütün ilçelerle büyükşehri entegre edeceklerini dile getirdi.

Programa, CHP ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, belediye başkan adayları da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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