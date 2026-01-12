Haberler

CHP'nin Emekliler İçin "Meclis'i Terk Etmeme" Eylemi Sürüyor... Ensar Aytekin: "Emekliyi Ayağa Kaldırmak CHP İktidarında Bizim Görevimiz Olacak"

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, milletvekillerinin asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi talebiyle başlattığı 'Meclis'i terk etmeme' eyleminin 5'inci gününde açıklamalarda bulundu. Aytekin, emeklilerin haklarını korumak için mücadele edeceklerini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP milletvekillerinin asgari ücretin ve en düşük emekli aylığının 39 bin liraya yükseltilmesi talebiyle başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eyleminin 5'inci gününde, "Emeklimizin hakkını hukukunu korumak için buradayız. O hakkı hukuku alana kadar da ayrılmayacağız. Emekliyi ayağa kaldırmak CHP iktidarında bizim görevimiz olacak" dedi.

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi 5'inci gününde devam ediyor.

CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, sosyal medya hesabından, "Emeklilere maaş yerine harçlık verenleri Meclis'e bekliyoruz" notuyla bir video paylaştı. Aytekin, videoda şunları söyledi:

"Eylemimizin 5'inci günündeyiz. Milletimizin Meclis'inde, Gazi Meclis'te emeklimizin hakkını hukukunu korumak için buradayız. O hakkı hukuku alana kadar da ayrılmayacağız. 16-17 milyon emekli ne yazık ki emeklemektedir Türkiye'de. Emekliyi ayağa kaldırmak CHP iktidarında bizim görevimiz olacak."

Kaynak: ANKA / Güncel
