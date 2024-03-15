Üye Girişi
Haberler

CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'dan Emeklilere Eleştiri

Geniş Video İzle
Güncelleme:

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, emeklilere yönelik ekonomik zorlukları dile getirdi ve seçim hesaplarıyla eziyet edildiğini belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, emeklilere yönelik bir video paylaştı. Türkiye'de emeklilerin ekonomik açıdan rahat yaşayamadığını dile getiren Salıcı, "Memur emeklisine de işçi emeklisine de seçim hesaplarıyla resmen eziyet ediliyor. Hani 2024, Emekliler Yılı'ydı" dedi.

Paylaştığı videoda, emekli vatanaşların et, ekmek kuyruklarına girdiğini belirten Salıcı, "Bunun nesi Emekliler Yılı" dedi. Salıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Emekliye seyyanen zam haftalardır tartışılıyor. Ailelerin 1 haftalık mutfak masrafı etmeyecek zamlar konuşuluyor… Bu artış bile oyalanıyor. Memur emeklisine de işçi emeklisine de seçim hesaplarıyla resmen eziyet ediliyor. Hani 2024, Emekliler Yılı'ydı?

Bakın bir örnek vereyim. Önceki gün İstanbul'da Halk Ekmek büfesinin önünde uzunca bir kuyruk gördüm. Yaş ortalamasına bakınca benim vicdanım sızladı. Yaklaşık 75-80 civarıydı. Yazık değil mi? Maalesef her yerde ucuz et, ucuz ekmek kuyrukları oluştu. Bunun nesi Emekliler Yılı? Bir diğer örnek bayram ikramiyesi. Bu yıl 3 bin lira verilecek. 2018 yılında bin lira verilmişti. O bin lirayla 400 tane Ramazan pidesi alabilirdiniz, üstelik 350 gram. Bu yıl verilen ikramiyeyle, 166 tane Ramazan pidesi alabiliyorsunuz, o da 300 gram. Bu mu Emekliler Yılı?

"BIRAKIN EMEKLİLER YAŞASIN"

Emeklilerin gözü lüks yatlarda, lüks katlarda, lüks yazlıklarda falan değil… Bırakın insanlar kasaptan yarım kilo kıyma alsın. Olur ya… Evde su borusu patlarsa tesisatçıya para öderken zorlanmasın. Borçlarını kapatsın. Torunun isteklerini yerine getirsin. Haftada 1-2 defa kahvehaneye çıkabilsin. Arada bir üstüne başına kazak alsın. 3-4 gün seyahate çıksın, dünya gözüyle, dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin eşsiz köşelerini görsün. Hepsi bu. Bırakın, emekliler yaşasın."

Kaynak: ANKA / Güncel

Oğuz Kaan Salıcı Milletvekili İstanbul Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Nizip adayı Erol Ongur kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Nizip belediye başkan adayı kim oldu? Ali Sait kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Tekman Belediye Başkan adayı Ali Sait kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Karkamış adayı Oruç Fatih Erbilici kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Karkamış belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi İslahiye adayı Bekir Yücel kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep İslahiye belediye başkan adayı kim oldu? Topyay Baysal kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Şenkaya Belediye Başkan adayı Topyay Baysal kaç yaşında, nereli? Selami Özer kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Pazaryolu Belediye Başkan adayı Selami Özer kaç yaşında, nereli? Ünsal Sertoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Pasinler Belediye Başkan adayı Ünsal Sertoğlu kaç yaşında, nereli? Yusuf Kızıltaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Palandöken Belediye Başkan adayı Yusuf Kızıltaş kaç yaşında, nereli? Aytekin Kaltar kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Oltu Belediye Başkan adayı Aytekin Kaltar kaç yaşında, nereli? Mehmet Akyüz kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Oltu Belediye Başkan adayı Mehmet Akyüz kaç yaşında, nereli? Mehmet Çil kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Narman Belediye Başkan adayı Mehmet Çil kaç yaşında, nereli? Nevzat Karasu kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Köprüköy Belediye Başkan adayı Nevzat Karasu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dağ kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - İspir Belediye Başkan adayı Mustafa Dağ kaç yaşında, nereli? Bekir Sakar kimdir? CHP Gaziantep Yavuzeli Belediye Başkan Adayı Bekir Sakar kaç yaşında, nereli? Yeşim Yılmaz kimdir? Memleket Partisi Van İpekyolu Belediye Başkan Adayı Yeşim Yılmaz kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title