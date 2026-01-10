Haberler

CHP Samsun Milletvekili Çan Vezirköprü'de ziyaretlerde bulundu

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Vezirköprü'de tarım ve esnaf sorunlarını görüşmek üzere çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Ziraat Odası ve Şoförler Esnaf Odası ile yapılan toplantılarda sektör temsilcilerinin talepleri dinlendi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Vezirköprü'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Çan, CHP Vezirköprü İlçe Başkanı Nazım Kale, Kadın Kolları Başkanı Fatma Kaptan ve ilçe yönetimi ile ziyaretlerde bulundu.

Ziraat Odası Başkanı Gültekin Kaya ile bir araya gelen Çan, tarım sektöründe yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Adem Başer ile görüşen Çan, şoför esnafının talep ve beklentilerini dinledi.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini de ziyaret eden Çan, kooperatif yöneticileriyle bir araya geldi.

