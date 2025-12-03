Haberler

Ömer Fethi Gürer: "Emekli, Kuru Fasulye Pilava da Hasret Kalabilir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, kuru fasulye üretimindeki düşüşe dikkat çekerek, emeklilerin ve dar gelirlilerin bu temel gıdaya erişiminin zorlaştığını vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verileri doğrultusunda, birçok tarım ürününde arz açığı yaşandığını belirtti.

(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de kürsüye kuru fasulye koyarak düzenlediği basın toplantısında, üretimde ciddi bir düşüş yaşandığını vurgulayarak "Et ve süt ürünleri emekli ve dar gelirliler için erişilmesi güç bir boyuta gelmişti. Şimdi kuru fasulye ve pilavın da sofralardan eksilme ihtimali ortaya çıktı. Emekli, kuru fasulye pilava da hasret kalabilir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kürsüye kuru fasulye koyan Gürer, şunları söyledi:

"Et ve süt ürünleri emekli ve dar gelirliler için erişilmesi güç bir boyuta gelmişti. Şimdi kuru fasulye ve pilavın da sofralardan eksilme ihtimali ortaya çıktı. Emekli, kuru fasulye pilava da hasret kalabilir. Tarım ve Orman Bakanı sürekli 'ihracatçıyız' dese de bakanlık verilerine göre ülkemizde 21 üründe arz açığı bulunuyor. Hububat ve bakliyat ürünleri arz açığını kapatmak için gümrük vergileri düşürülmekte ve ithalat sağlanarak bu yolla rafta ürün olmasının yolu açılmaktadır. Nohut üretimi 2002 yılında 650 bin ton iken 2025 yılında 406 bin 400 tona gerilediği görülmektedir. 2025 yılının ilk dokuz ayında nohut için 780 bin 450 dolar yurtdışı çiftçisine ödeme yaptık. Kırmızı mercimekte 2002 yılı üretimi 500 bin ton iken 2025 yılı üretimi 230 bin tona geriledi.

"Kuru fasulyede bu yıl da üretici kazanamadı"

Sofraların vazgeçilmezi, fakirin ve zenginin tükettiği kuru fasulyede bu yıl da üretici kazanamadı. Hasat döneminde tarlalara gittim, üreticilerle konuştum. Üretici, ürününü geçen yılın altında bir fiyatla satmak zorunda olduğunu söyledi. Patates tarlada kaldı. Fasulye girdi maliyetlerinin altında satılmadı. Kamu, alımda kenarda durdu. Üretici tüccara ezdirildi. Üretici her yıl yaşanan bu süreçle üretimden uzaklaşıyor. Kuraklık, don etkisinden söz edenlere sormak lazım eğer bu nedenle üretim düştüyse çiftçiye bir destek verdiniz mi?"

Kuru fasulye üretiminde 2002 yılının gerisinde kalındığını belirten Gürer, "Mısır, Kanada, Kırgızistan, Etiyopya, Arjantin'den fasulye ithal ediyoruz. Niğde'de üreticilerle konuştuğumda beyaz fasulyenin maliyetinin 40 lira civarında iken 35- 38 liraya satmaya çalışıyorlardı. Gübre, mazot, ilaç ve emek maliyetleriyle baş edemiyorlar. Masraflar yüzde yüz katlandı buna rağmen 'bizim gelirimiz artmadı artık üretim yapmayacağız' diyorlardı. Yani üretici mutlu değil" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
'Ege'yi füzelerle kapatacağız' diyen Yunanistan'a MSB'den yanıt: Bertaraf ederiz

"Ege'yi füzelerle kapatırız" diyen Yunanistan'a anladığı dilden yanıt
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti

Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu dehşeti! Babanın dişlerini kırdı, anneyle oğlunu bıçakladı

Komşu dehşeti! Babanın dişlerini kırdı, anneyle oğlunu bıçakladı
Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı

Papa'nın ziyaretinden saatler sonra internette satışa çıkarıldı
ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik

ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik
Kazada oğlu yaralanan babanın akıl almaz intikamı

Kazada oğlu yaralanan babanın akıl almaz intikamı
Komşu dehşeti! Babanın dişlerini kırdı, anneyle oğlunu bıçakladı

Komşu dehşeti! Babanın dişlerini kırdı, anneyle oğlunu bıçakladı
Rusya: Avrupa Birliği bunu yaparsa savaş nedeni sayarız

Rusya açık açık tehdit etti: Bunu savaş nedeni sayarız
Survivor 2026 gönüllüler takımındaki erkek yarışmacılar belli oldu

Survivor 2026 gönüllüler takımındaki erkek yarışmacılar belli oldu
Ülkeyi karıştıran karar: Herkes bu uygulamayı indirmek zorunda, silmek ise yasak

Herkes bu uygulamayı indirmek zorunda, silmek ise yasak
Fenerbahçe'nin dev koreografisinde o ismin olmamasına tepki yağıyor

Dev koreografide o ismin olmamasına tepki yağıyor
Kilosu 175 liradan, günde 600 kilo satıyor! Havaların soğumasıyla yıldızı parladı

Kilosu 175 TL'den, 600 kilo satıyor! Soğuk havada yıldızı parladı
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk vurgunun tüm detayları

Çöp poşetiyle çıkarmış! İşte adliyedeki büyük vurgunun tüm detayları
Yüreklerin ağızlara geldiği an! Küçük çocuk emekleyerek otobana çıktı

Yüreklerin ağızlara geldiği an! Küçük çocuk emekleyerek otobana çıktı
Giden gidene! Süper Lig'de 14 haftada 12 antrenörle yollar ayrıldı

Süper Lig'de bir ayrılık daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.