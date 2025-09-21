CHP Milletvekili Gündoğdu'dan Ahilik Haftası Mesajı

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündoğdu, mesajında, ahilik kültürünün yalnızca bir meslek örgütlenmesi değil, aynı zamanda dayanışmayı, paylaşmayı, adaleti ve ahlakı esas alan bir yaşam felsefesi olduğunu belirtti.

Esnafların sadece ticaretin değil, aynı zamanda sosyal hayatın da omurgası olduğunu ifade eden Gündoğdu, mesajında şunları kaydetti:

"Üreten, alın teriyle ayakta duran, komşusuna el uzatan, kazancını halkıyla paylaşan esnaf, bu ülkenin ekonomik ve kültürel damarlarından biridir. Ne yazık ki bugün esnafımız ağır ekonomik koşullar altında ezilmektedir. Ahilik kültürünün ruhuna uygun olarak, dayanışma ve kooperatifleşme özendirilmeli, desteklenmeli, esnaf ve sanatkarlarımızın

sosyal güvenlik ve emeklilik hakları güçlendirilmeli, 7200 prim gün hakları ivedilikle

sağlanmalıdır.

Bu duygularla, emeğin, alın terinin ve ahlakın hakim olduğu bir ekonomik düzen dileğiyle Ahilik kültürünü yaşayan, yaşatan ve gelecek nesillere aktaran tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, saygılarımı sunuyorum."