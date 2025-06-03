CHP Milletvekili Bayraktutan'dan ÇAYKUR'a Taban Fiyat ve Kota Eleştirisi

CHP Milletvekili Bayraktutan'dan ÇAYKUR'a Taban Fiyat ve Kota Eleştirisi
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CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, ÇAYKUR'un yaş çay taban fiyatını revize etmesi ve kota uygulamasını sonlandırması gerektiğini vurguladı. Bayraktutan, mevcut fiyatın çay üreticilerini mağdur ettiğini söyledi.

(ANKARA) – CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, ÇAYKUR'un kontenjan ve kota uygulamasını sona erdirmesini ve 25 lira 44 kuruş olarak açıklanan yaş çay taban fiyatının revize edilmesini istedi.

Bayraktutan, yaptığı açıklamada, ÇAYKUR'un belirlemiş olduğu taban fiyatı uygulamasının çay üreticisini mağdur ettiğini belirtti. Bayraktutan, şunları kaydetti:

"25 lira 44 kuruşun altında, özel çay fabrikaları tarafından 19 liraya, 18 liraya çay alınmaktadır. Bunun yanında ÇAYKUR, üreticiye kota ve kontenjan uygulamaktadır. Bu da doğru değildir. Çay üreticisinin mahsulü, ürettiği, emeğini kattığı, değer verdiği çay elinde kalmaktadır. Bir an önce ÇAYKUR kontenjan ve kota uygulamasını sona erdirmelidir. Çayın gerçek fiyatı 25 lira 44 kuruş değildir. Bunun üzerine bir fiyat yeniden belirlenmeli ve revize edilmelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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