CHP Milletvekili Aşkın Genç, Maden Ruhsatlarına İlişkin Uyarıda Bulundu

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) 2002 yılında itibaren 386 bin maden ruhsat izni verdiğini belirterek, "Bunların birçoğunda sayın Cumhurbaşkanının imzası var. Eğer bu maden aramaların izinlerinin hepsi gerçekleştirilse Türkiye Cumhuriyeti'ne ait meraların ve ormanların yüzde 57'si işgal edilmiş olacak. Memlekette her şeyin çivisini çıkardınız; ekonomisinden, siyasetinden, eğitiminden, sağlık sistemine… Madenlerle de Türkiye'nin altını üstüne getirdiniz. Yeter artık bu ülkeye verdiğiniz zarar, durun artık" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün 2002'ye kadar bin 200 maden ruhsatı vermesine karşın 2002'den günümüze 386 bin maden için ruhsat onayı verdiğine dikkat çekti.

Genç, MTA'nın verdiği maden ruhsatı izinlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en itibarlı kuruluşlarından bir tanesi Maden Tetkik Arama ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla 1935 yılında kuruldu. 1935 yılından 2002 yılına kadar verdiği ruhsat sayısı sadece bin 200 adet. 2002'den günümüze kadar verilen ruhsatların sayısı 386 bin adet ve bunların birçoğunda sayın Cumhurbaşkanı'nın imzası var. Eğer bu maden aramaların izinlerinin hepsi gerçekleştirilse Türkiye Cumhuriyeti'ne ait meraların ve ormanların yüzde 57'si işgal edilmiş olacak. Memlekette her şeyin çivisini çıkardınız; ekonomisinden, siyasetinden, eğitiminden, sağlık sistemine… Madenlerle de Türkiye'nin altını üstüne getirdiniz. Ben buradan CHP Kayseri Milletvekili olarak tekrar bir uyarıda bulunmak istiyorum. Yeter artık bu ülkeye verdiğiniz zarar, durun artık."