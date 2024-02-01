CHP Milletvekili Aşkın Genç, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e yanıt verdi

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Ana hedef fiyat istikrarıdır... Tekerleği yeniden keşfetme çabası yoktur" sözlerine, "Fiyat istikrarının sağlanması, enflasyonun düşürülmesi lazım. Ama sadece fiyat istikrarının sağlanması için enflasyonun düşürülmesi yetmez. Bu ülkede hukuk, demokrasi ve adaletin de çalıştırılması gerekir. 'Tekerleği yeniden icat etmiyoruz' diyor, keşke bu ifadelerini Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı da kullansa. Ne yazık ki son 3 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı tekerleği yeniden icat etmeye çalıştı 'Faiz sebep enflasyon neticedir' ifadesiyle. Bu bilgileri Sayın Cumhurbaşkanı'na da aktarmasını şiddetle tavsiye ediyorum" yanıtını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) olağan meclis toplantısına yaptığı konuşmada; Ana hedef fiyat istikrarıdır. Fiyat istikrarının olmadığı bir yerde öngörülebilirlikten bahsedemezsiniz. Bunu sağlayamazsanız arzuladığınız tarzda nitelikli sürdürülebilir ve rekabetçi bir sanayi asla olmaz, sadece geçici ve dönemsel kazanımlar olur. Kalıcı ve yüksek büyümenin tek koşulu; fiyat istikrarıdır...Dezenflasyon programının çerçevesi basittir. Tekerleği yeniden keşfetme çabası yoktur. Uluslararası normlar nasılsa odur" açıklamasını yaptı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, bugün Bakan Şimşek'in açıklamasına yanıt vererek, "Ne yazık ki son 3 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı tekerleği yeniden icat etmeye çalıştı 'Faiz sebep enflasyon neticedir' ifadesiyle. Bu bilgileri Sayın Cumhurbaşkanı'na da aktarmasını şiddetle tavsiye ediyorum Sayın Maliye Bakanı'nın" dedi. Şimşek şunları söyledi:

"Hazine ve Maliye Bakanımız dün katıldığı İSO'nun meclis toplantısında 'Fiyat istikrarı olmayan ülkelerin öngörülebilir bir ülke olmadığı' ifade etmiş. Biz de katılıyoruz kendisine. Fiyat istikrarının sağlanması, enflasyonun düşürülmesi lazım. Ama sadece fiyat istikrarının sağlanması için enflasyonun düşürülmesi yetmez. Bu ülkede hukuk, demokrasi ve adaletin de çalıştırılması gerekir. 'Tekerleği yeniden icat etmiyoruz' diyor, keşke bu ifadelerini Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı da kullansa. Ne yazık ki son 3 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı tekerleği yeniden icat etmeye çalıştı 'Faiz sebep enflasyon neticedir' ifadesiyle. Bu bilgileri Sayın Cumhurbaşkanı'na da aktarmasını şiddetle tavsiye ediyorum Sayın Maliye Bakanı'na."