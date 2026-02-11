Haberler

CHP'li Aşkın Genç: Ocak Ayında Her Bir Dakikada 124 İcra Dosyası Açıldı

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türkiye'deki ekonomik sorunları eleştirerek her dakika 4 kişinin işsiz kaldığını, borçların arttığını ve emekli maaşlarının eridiğini vurguladı. Genç, bu durumun yanlış ekonomik tercihlerden kaynaklandığını ifade etti.

(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Her dakika 4 kişi işini kaybediyor, vatandaşın borcu dakikada 15 milyon lira artıyor, her dakikada 124 icra dosyası açılıyor, emeklinin maaşı her gün 32 lira eriyor. Bu istatistik değil, geçim mücadelesidir" dedi.

Genç, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, işsizlik, bireysel borçluluk ve icra dosyalarındaki artışa ilişkin verileri paylaştı. Ocak ayına ilişkin rakamları dile getiren Genç, ekonomik gelişmelerin vatandaşın günlük yaşamına yansımasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Genç, konuşmasında şunları kaydetti:

" Türkiye'de ekonomi rakamlarla değil, vatandaşın hayatıyla konuşuyor. Ocak ayında her dakika 4 kişi işini kaybetti, her dakikada vatandaşın borcu 15 milyon lira arttı, her bir dakikada 124 icra dosyası açıldı. Bu istatistik değil, bu geçim mücadelesidir. Emeklinin maaşı her gün 32 lira eriyor, mutfak masrafı her gün zamlanıyor ama iktidar hala 'Ekonomi iyiye gidiyor' diyor. Soruyorum: Her dakika borçlanan, her dakika icraya düşen, her dakika işsiz kalan bir toplumda ekonomi nasıl iyiye gider? Şunu açıkça söyleyelim: Bu tablo kader değildir. Bu tablo yanlış tercihlerle yönetilen bir ekonominin sonucudur. Faizi, borcu ve rantı büyüten bir anlayış emeği, geliri ve alım gücünü küçültmüştür. Bugün, bu ülkede büyüyen şey ekonomi değil, vatandaşın geçim sıkıntısıdır."

