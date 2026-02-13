Haberler

İliç Maden Faciasının 2'nci Yılı...Özgür Özel: Bu Ülkede Hiçbir Emekçinin Ölümü 'Kader' Değil

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan İliç'te 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının ikinci yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda, sorumluların adalet önüne çıkarılana dek konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan İliç'te 9 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ikinci yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Bu ülkede hiçbir emekçinin ölümü 'kader' değil" dedi. Özel, sorumlular adalet önüne çıkana kadar konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen ve 9 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ikinci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özel, paylaşımında yaşamını yitiren işçileri rahmetle andığını belirterek, "Göz göre göre gelen felakete neden olan siyasi sorumlular hala korunuyor" ifadelerini kullandı.

İliç'te yaşananları Soma ve Ermenek maden facialarıyla birlikte değerlendiren Özel, "Aynı tabloyu Soma'da da gördük, Ermenek'te de… Bu ülkede hiçbir emekçinin ölümü 'kader' değil" dedi.

Özel, sorumlular adalet önüne çıkana kadar konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
