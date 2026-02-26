CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Bakırköy mitingine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Bakırköy'de partililere hitap etti.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde konuşan Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının üzerinden 343 gün geçtiğini, o gece Saraçhane'de toplanan kalabalıkta ne görüyorsa bugün de Bakırköy Meydanı'na baktığında aynı şeyi gördüğünü söyledi."

Geçen bir yıl içinde İstanbul'un 39 ilçesinde ve Türkiye'nin çeşitli illerinde mitingler yaptıklarını belirten Özel, "Şimdi 18-19 Mart'a doğru ilerliyoruz. 3 hafta var, geri sayıyoruz. Üçüncü bölgeden başlıyoruz, 19 Mart'a bölge mitingleriyle kavuşuyoruz. Bundan sonra da ikinci bölgede, birinci bölgede mitinglerle, çarşamba akşamlarını ve meydanları boş bırakmadan, adaletin sesini haykırarak devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında sanıkların yargılanacağı 9 Mart tarihine işaret eden Özel, dava sürecinin şeffaf şekilde TRT'den yayınlanması çağrısını yinelediğini belirtti."

Özel, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şile, Beyoğlu ve Bayrampaşa'nın tutuklanan belediye başkanları, yardımcıları, yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve bürokratlarının aylardır iddianame beklediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hepimiz biliyoruz ki arkadaşlarımız masum, yapılan işler siyasi. İstanbul'da 'Dört günde 200 kişiye iddianame yazdık biz.' diye övünenler, 9 aydır bir iddianameyi yazmıyorlar. Kiminin dosyasında tek başına bir kişi var, bir tek iddianame yazmıyorlar. Boşu boşuna aylardır içeride tutuluyorlar. Diyoruz ki: Ne biliyorsanız, ne bulduysanız yazın. Hakim karşısına arkadaşlarımızı çıkarın. Yargılama başlasın, bu zulüm bitsin."

Kutuplaştırma siyaseti yapıldığını söyleyen Özel, "Geçmişte başörtüsü meseleleri olmuş, 30 senelik videoları bugün koymuş, oradan kutuplaşma çıkarıyorlar. Buradan Erdoğan'a söylüyorum, bu ülkede kimsenin dinine, inancına, giyimine, kuşamına karışmaya kimsenin niyeti yok. Biz bu ülkede inanç özgürlüğünün, isteyenin örtünmesinin isteyenin başının açık olmasının, herkesin ibadetini en iyi yapmasının, kimsenin kimseye karışmamasının, Türkiye'nin kardeşliğinin, beraberliğinin teminatıyız." diye konuştu.

Özel, iktidarın alım gücünü düşürdüğünü, emekli ve işçinin zorluklar yaşadığını belirterek, "Bir tarafta emekli maaşını 8 çeyrek altından 1,5 çeyreğe, asgari ücreti 7'den 2,5 çeyreğe düşüren bir iktidarla karşı karşıyayız. Emekliye verilen ilk bayram ikramiyesi ile bir kurbanlık koç alınırken bugün bir but alınamaz hale geldi. Bu iktidarın sokağa çıkacak, yürüyecek mecali yoktur. Bizimle siyasette mücadele edemez hale gelmişlerdir." dedi.

CHP'nin iktidar yürüyüşünde olduğunu ve toplumsal bir dayanışma sergileyeceklerini belirten Özel, "Emekli kurtulmadan emekçi kurtulmaz. İşçi kurtulmadan memur kurtulmaz. Çiftçi kurtulmadan esnaf kurtulmaz. Gençler kurtulmadan bu memleket kurtulmaz. Cumhuriyet Halk Partisi tüm kadrolarıyla birlikte büyük bir hazırlığın, büyük bir mücadelenin ve büyük iktidar yürüyüşünün içindedir." ifadelerini kullandı.