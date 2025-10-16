CHP'li Yıldız: İşsizlik Sigortası Fonu, İşsizleri Değil İşverenleri Destekliyor

(ANKARA)- CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız, İŞKUR verilerine göre bu yılın ilk dokuz ayında en az 1 milyon 337 bin kişinin işten çıkarıldığını belirterek, "İşsizlik Sigortası Fonu, bu yılın ilk dokuz ayında 177 milyar lira harcama yaptı. Ama bu paranın sadece 58 milyar lirası işsizlere gitti. 63,6 milyar lirası işveren teşviklerine, 51 milyar lirası da sözde işgücü programlarına aktarıldı. Yani fonun üçte ikisi, işsizlere değil işverene gidiyor. AKP bu fonu, işsizliği azaltmak için değil, yandaş sermayeyi ayakta tutmak için kullanıyor. İşsizden kesilen parayla, işveren destekleniyor. Bu, sosyal adalet değil, adaletsizliktir" dedi.

CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız, İŞKUR verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yıldız, şunları kaydetti:

"AKP iktidarının yarattığı ekonomik tablo her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Türkiye'de artık neredeyse her hanede bir işsiz var. İŞKUR'un 2025 yılının ilk dokuz ayına ilişkin verileri, ülkemizdeki acı gerçeği bir kez daha ortaya koydu.

"En az 1 milyon 337 bin kişi işinden çıkarıldı"

Bu yılın ilk dokuz ayında, işsizlik ödeneği almak için başvuranların sayısı 1 milyon 337 bin kişiye ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre 134 bin kişi daha işsiz kaldı. Yani, bu ülkede her gün ortalama 5 bin vatandaşımız işinden oluyor. İşsizlik ödeneğine sadece işveren tarafından işten çıkarılanlar başvurabiliyor. Yani bu sayı, kendi rızasıyla ayrılanı, kayıt dışı çalışanı, umudunu yitirip başvurmayanı kapsamıyor. Gerçek tablo çok daha karanlık.

"Milyonlarca vatandaş, kendi hakkı olan paraya bile ulaşamıyor"

İŞKUR, bu dönemde sadece 657 bin kişiye işsizlik ödeneği bağlayabildi. Bu sayı, başvuranların yarısından bile az. İşsiz kalan milyonlar, kendi primleriyle oluşturulan fondan yararlanamıyor. İşsizlik ödeneği almak için ağır şartlar konulmuş: İşten çıkarılmadan önce 120 gün kesintisiz çalışmak, son üç yılda en az 600 gün prim ödemek... Bu koşulları taşımayan milyonlarca vatandaş, kendi hakkı olan paraya bile ulaşamıyor. Bu fon işçinin hakkıdır. Ama AKP bu hakkı da yandaşa peşkeş çekmiştir.

"AKP'nin 'ekonomi şahlanıyor' masalı, işsizler ordusunun çığlığıyla yerle bir"

Eylül ayı itibarıyla, İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 267 bin kişi. TÜİK'in açıkladığı dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 44 bin, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 12 milyon 233 bin kişi. Yani bu ülkede her dört kişiden biri işsiz veya atıl durumda. Gençler umutsuz, üniversite mezunları çaresiz, emekçiler borç içinde. AKP'nin 'ekonomi şahlanıyor' masalı, işsizler ordusunun çığlığıyla yerle bir olmuştur.

"AKP bu fonu, işsizliği azaltmak için değil, yandaş sermayeyi ayakta tutmak için kullanıyor"

İşsizlik Sigortası Fonu, bu yılın ilk dokuz ayında 177 milyar lira harcama yaptı. Ama bu paranın sadece 58 milyar lirası işsizlere gitti. 63,6 milyar lirası işveren teşviklerine, 51 milyar lirası da sözde işgücü programlarına aktarıldı. Yani fonun üçte ikisi, işsizlere değil işverene gidiyor. AKP bu fonu, işsizliği azaltmak için değil, yandaş sermayeyi ayakta tutmak için kullanıyor. İşsizden kesilen parayla, işveren destekleniyor; bu, sosyal adalet değil, adaletsizliktir.

"Kasalar doluyor ama işsiz aç kalıyor"

Ocak-Eylül döneminde fonun gelirleri 359 milyar liraya ulaştı. Fonun toplam varlığı 541 milyar lirayı buldu. Yani fon büyüyor, kasalar doluyor ama işsiz aç kalıyor. Bu iktidar döneminde işsiz kalmak suç, hak istemek günah, adalet aramak tehdit haline geldi. İşsizlik Fonu bile, artık bir sosyal güvence değil, yandaş finansman aracına dönüştü.

"Milyonlarca emekçinin hakkını savunacağız"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, bu tabloyu değiştirmeye kararlıyız. İşsizlik Fonu'nun her kuruşu, alın teriyle çalışan emekçinin hakkıdır. Bu fonu yeniden işsiz için, emekçi için, vatandaş için kullanacağız. Bir avuç yandaşın değil, milyonlarca emekçinin hakkını savunacağız. Kurtuluş, emeğin iktidarındadır; kurtuluş, Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir."