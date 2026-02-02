Haberler

CHP'li Yavuzyılmaz: İstanbul-Edirne Otoyolu'nda Geçiş Ücreti 660 TL'ye Çıkabilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, KGM Avrupa Otoyolu'nun özelleştirilmesi durumunda İstanbul-Edirne güzergahındaki araç geçiş ücretlerinin yüzde 300'e varan bir artış gösterebileceğini açıkladı. Mevcut geçiş ücreti 168 TL'den 660 TL'ye çıkabileceği belirtildi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, KGM Avrupa Otoyolu'nun özelleştirilmesi halinde İstanbul- Edirne güzergahındaki araç geçiş ücretlerine yüzde 300'e varan zam yapılabileceğini belirtti.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Adı: KGM Avrupa Otoyolu. Güzergah: İstanbul-Edirne. Uzunluk: 211 km. Geçiş ücreti: 168 TL Bu özelleştirme gerçekleşirse, araç geçiş ücretine yapılması beklenen zam oranı yüzde 300.

Peki nasıl? 2026 yılı itibariyle; Karayolları 1.Bölge'deki, İstanbul-Edirne güzergahını kapsayan, kamunun işlettiği, KGM Avrupa Otoyolu'ndaki araç geçiş ücreti:  Kilometre başına 0,80 TL. Aynı güzergahta bulunan ve Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan, yandaş şirketlerin işlettiği, Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu'nun araç geçiş ücreti: Kilometre başına 3,14 TL. Aradaki fark 4 kat!

Sonuç: KGM Avrupa Otoyolu özelleştirilirse; Şu anda 168 TL olan araç geçiş ücretinin, kademe kademe 660 TL'ye çıkması bekleniyor. Bu da yüzde 300'e kadar zam yükleniyor demek! Bunun adı, otoyol soygunudur!"

Kaynak: ANKA / Güncel
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı

Tüm dünyayı pislik ağına düşürmüş! Eski cumhurbaşkanı da listede var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi

Kontrol etmek için gitti, görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Fenerbahçe'de ayrılık! En-Nesyri maç sonunda takımla vedalaştı

Ayrılık! Maç sonunda takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

Fener'in gündemindeki yıldız isim sağlık kontrollerinden geçemedi
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Fenerbahçe'ye galibiyetin ardından bir müjde de Kante'den

Galibiyetin ardından bir müjde daha