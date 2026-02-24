CHP'li Yavuzyılmaz'dan Üretimin Durduğu Ttk'ya İlişkin Açıklama: "Kalıcı Çözüm Mahkeme Koridorlarında Değil, Sahada Atılacak Somut Adımlarda"

(ZONGULDAK) - Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) üretimin iş sağlığı ve güvenliği gerekçesiyle durduğunu hatırlatarak, sorunun mahkeme süreçleriyle değil, somut adımlarla çözülmesi gerektiğini belirtti. Yavuzyılmaz, 8 ay önce tespit edilen eksikliklerin hala giderilmediğini öne sürerek, hükümete, "yol haritasını şeffaf biçimde açıklayın" çağrısı yaptı.

Yavuzyılmaz, TTK iş sağlığı ve güvenliği eksiklikleri nedeniyle üretimin durmasının ardından yaşanan sürece ilişkin açıklama yaptı.

Kamuoyunun dikkatinin çözüm arayışlarından uzaklaştırılarak mahkeme süreçlerine yönlendirildiğini savunan Yavuzyılmaz, asıl meselenin üretimi durma noktasına getiren yapısal sorunlar olduğunu belirtti. Yavuzyılmaz, sürecin yalnızca hukuki tartışma başlığına indirgenmesinin hem çalışanlar hem de bölge ekonomisi açısından riskli bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

TTK bünyesinde aylar önce yapılan denetimlerde iş sağlığı ve güvenliği alanında ciddi eksikliklerin tespit edildiğini ancak aradan geçen süreye rağmen bu eksikliklerin giderilmediğini belirten Yavuzyılmaz, söz konusu eksikliklerin mevzuata aykırı uygulamalar, teknik yetersizlikler ve güvenlik standartlarının güncellenmemesi gibi başlıklarda yoğunlaştığını; üretimin durmasının sürpriz olmadığını, aksine öngörülebilir bir sürecin sonucu olduğunu dile getirdi.

Yavuzyılmaz, eksikliklerin aylar önce resmi raporlarla ortaya konulduğunu anımsatarak, geçen süre zarfında hükümetin ve ilgili kurumların somut ve tatmin edici bir adım atmadığını ifade etti. Gerekli bütçe planlamasının yapılmadığını, teknik iyileştirme çalışmalarının başlatılmadığını ve kamuoyuna net bir yol haritası sunulmadığını savunan Yavuzyılmaz, gelinen noktada üretimin tamamen durmasının hem ekonomik hem de kurumsal açıdan ağır bir tablo ortaya çıkardığını vurguladı. Bu sürecin zamanında atılacak adımlarla önlenebileceğini belirten Yavuzyılmaz, yaşananları "idari ihmaller zinciri" olarak nitelendirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm birimlerin ortak ve eşgüdümlü bir çalışma yürütmesi gerekirken, sürecin dağınık ve gecikmeli bir şekilde yönetildiğini öne süren Yavuzyılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bölgede ciddi bir belirsizlik havası var. Bu belirsizlik sadece kurum çalışanlarını değil, onların ailelerini de etkiliyor. İnsanlar yarın ne olacağını bilmiyor. Evine ekmek götüren madenci de, o madencinin eşi de, çocuğu da tedirgin. Çünkü Türkiye Taşkömürü Kurumu bu şehir için sıradan bir kurum değil. Zonguldak ve çevre ilçelerde TTK demek, istihdam demek, esnafın ayakta kalması demek, yan sanayinin dönmesi demek. Kamuoyu neredeyse sadece mahkeme süreçlerini konuşuyor. Oysa asıl konuşmamız gereken şey iş sağlığı ve güvenliği eksiklikleri ne durumda? Hangi adımlar atıldı? Hangi yatırımlar planlandı? Üretim ne zaman yeniden başlayacak? İnsanlar netlik istiyor. Şeffaflık istiyor. Bu bilgiler açıkça paylaşılmalı. Kalıcı çözüm mahkeme koridorlarında değil, sahada atılacak somut adımlardadır."

Deniz Yavuzyılmaz, açıklamasının sonunda TTK'daki üretim duruşunun yalnızca kurumla sınırlı bir sorun olmadığını, bölge ekonomisi ve istihdam üzerinde zincirleme sonuçlar doğurabilecek ciddi bir gelişme olduğunu vurguladı. Üretimin yeniden tam kapasiteyle başlayabilmesi için teknik eksikliklerin giderilmesi, idari aksaklıkların ortadan kaldırılması ve gerekli mali kaynakların hızla devreye alınması gerektiğini belirten Yavuzyılmaz, sürecin daha fazla gecikmeye tahammülü olmadığını ifade etti.

Kaynak: ANKA