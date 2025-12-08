CHP'li Uzun'dan Afgan İşçi İddiası: "Muğla'da 300'e Yakın Afgan İşçiyi Ucuz İş Gücü Olarak Çalıştıracaklar"

(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, bölgede madencilik faaliyeti yürüten LİMAK ve İÇTAŞ şirketlerinin 300'e yakın Afgan işçiyi ucuz iş gücü olarak çalıştırmak için hazırlık yaptıklarını ileri sürerek, "Bu talana, emeğin ucuzlatılmasına ve bölgemizin sosyolojik yapısını bozmak isteyenlere sessiz kalmayacağız" dedi.

Uzun, yaptığı açıklamada LİMAK ve İÇTAŞ'ın yıllardır "yöre halkına istihdam" söylemiyle meşruiyet aradığını belirterek, şirketlerin Muğla Milas'ta asgari ücrete Afgan işçileri çalıştırmaya hazırlandığını iddia etti.

"Aldığımız bilgilere göre, 300'e yakın Afgan için çalışma izin başvurusu yapıldı. E-devlet şifreleri alındı, teknik belgeler için süreç başlatıldı. Halihazırda madende yaklaşık 100 Afgan işçinin çalıştığı, bu sayının kısa sürede 400'e ulaşacağı, üstelik nerede kaldırdıkları dahi belirsiz olduğu ifade ediliyor" diyen Uzun, "Bu şirketler, Milas'ın suyunu, ormanını, zeytinini, toprağını tüketmekle yetinmedi, şimdi de ucuz iş gücü uğruna bölgenin sosyal dokusunu bozmanın peşinde" diyerek Limak ve İçtaş'a tepki gösterdi.

"Emeğin ucuzlatılmasına ve bölgemizin sosyolojik yapısını bozmak isteyenlere sessiz kalmayacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a ve kamu otoritelerine çağrıda bulunan Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan'a, Milas'ı gözden çıkaran bu şirketlerin gözü dönmüş yöneticilerine ve 'istihdam' vaadiyle yanıltılmak istenen hemşehrilerime sesleniyorum: Bu talana, emeğin ucuzlatılmasına ve bölgemizin sosyolojik yapısını bozmak isteyenlere sessiz kalmayacağız; havamızı, suyumuzu, toprağımızı ve Milas'ın onurunu sonuna kadar savunacağız."