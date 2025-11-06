CHP'li Vekil Karaoba, Bütçe Görüşmelerinde Bozuk Para ile Protesto Yaptı

Haber: Duygu Nil ÖZER

(TBMM) - CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında, 1 liralık bozuk paralardan oluşan toplam 485 lira ile 10 avroluk bozuk parayı karşılaştırarak, Türk Lirası'nın değer kaybına dikkati çekti. Karaoba, "Avrupalı genç bunun için 45 dakika çalışıyor, bizim gençler 5 saat. Paranın üzerinde kalan tek kıymet Atatürk'ün resmi" dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletevekili Mehmet Muş başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri için toplandı. Komisyonda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunumu öncesinde konuşan CHP'li vekiller, ekonomi yönetimine tepki gösterdi, hukuksuzluk olduğu sürece ekonominin düzelemeyeceğine vurgu yaptı.

Akay: "Bu bütçede vatandaştan yana bir şey yok"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, şunları söyledi:

"Yıl 2025, hala aynı sözleri duymaya devam ediyoruz. Maalesef enflasyonun ne düştüğü var ne de düşeceği var. Emekli, işçi, dar gelirli, çiftçi, esnaf hepsi perişan durumda. Borç batağındalar artık bir an önce rasyonel politikalara dönüp emekliyi, işçiyi, dar gelirliyi, vatandaşımızı rahatlatmamız lazım. Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesini görüşeceğiz. Bu konularla ilgili neler yapılacak hep birlikte göreceğiz. Ama yazık ki tablo yine değişmedi; bu bütçede de vatandaştan yana bir şey yok. 2010 yılından bu yana gelen giden bütün bakanlar aynı sözleri söylemiş. Bakanlar değişmiş ama verilen sözler değişmemiş. Hep aynı ifadeler, aynı vaatler… Bunu da kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

Karaoba'dan kürsüde bozuk paralı protesto

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ise elinde 485 liralık bozuk paralarla kürsüye çıkarak Türk lirasının değer kaybını protesto etti. Elinde, 1 liralık bozuk paralardan oluşan toplam 485 liralık pano ile 10 avroluk bozuk paraları gösteren Karaoba, "Avrupalı genç bunun için 45 dakika çalışıyor. Bizim gençler bunun için 4 buçuk, 5 saat çalışıyor. Emekliye hergün bu kadar veriyorsunuz. Paranın değerini o kadar düşürdünüz ki yurt dışı çıkış harcı bile bin lira. Yani bundan bin tane almanız lazım. Bu paranın üzerinde kalan tek kıymetli şey Atatürk'ün resmi" diye konuştu.