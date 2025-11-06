CHP'li Torun'dan Ferrero'nun Fındık Alım Politikalarına Tepki

(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ferrero'nun Türkiye'deki fındık alım politikalarına yönelik Rekabet Kurulu'nun aldığı kararı değerlendirdi.

Torun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İtalyan gıda devi Ferrero'nun "Türkiye'den fındık almayacağız" yönündeki açıklamalarıyla Karadenizli üreticileri korkutmaya ve piyasayı manipüle etmeye çalıştığını belirterek, "Rekabet Kurulu'nun bu girişime karşı önemli bir adım attığını" ifade etti.

Kurulun, Ferrero'nun yıl sonuna kadar en az 30 bin ton kabuklu fındık alımı yapmasına karar verdiğini hatırlatan Torun, "Şirket bu hedefin altında kalırsa günlük idari para cezası uygulanacak. Bu karar, Karadenizli üreticinin emeğini hiçe sayan İtalyan tekeline karşı gecikmiş ama doğru bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Ancak kararın yeterli olmadığını vurgulayan CHP'li Torun, "30 bin tonluk alım zorunluluğu, Ferrero'nun yıllardır sürdürdüğü piyasa manipülasyonlarını boşa çıkaracak ölçekte değildir. Ferrero'nun alım politikaları, 'piyasa koşulları' bahanesiyle üreticiyi baskı altına almanın ve fiyatı aşağı çekmenin sistematik bir aracına dönüşmüştür" dedi.