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(ANKARA) - CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, "siyasette milyarderleşenlerin servetlerinin kaynağı araştırılıp hesabı sorulmadan Türkiye'nin yolsuzluktan ve derin yoksulluktan kurtulamayacağını" ifade etti.

Tekin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Siyasette milyarderleşenlerin servetlerinin kaynağı araştırılıp hesabı sorulmadan Türkiye yolsuzluktan ve derin yoksulluktan kurtulamaz. Artık susmayalım. Partizanlığı bir kenara bırakalım, yolsuzluğa karşı birleşelim, hesap soralım ve toplumsal mücadeleyi büyütelim. Halkın hakkını, geleceğini ve toplumsal barışı birlikte savunalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA