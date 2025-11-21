Haberler

CHP'li Taşcıer: GSS Prim Artışı İşsizleri Zorlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, GSS primlerinin artmasının işsizler ve güvencesiz haneler için geçim mücadelesini zorlaştıracağını belirtti. 1 Aralık itibarıyla en düşük GSS priminin 1560 lirayı aşacağını ve yeni asgari ücret düzenlemesiyle birlikte prim artışının yüzde 150'yi bulacağını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı  Gamze Taşcıer, "1 Aralık itibarıyla en düşük Genehl Sağlık Sifortası (GSS) priminin bin 560 lirayı aşması, özellikle işsizler ve güvencesiz haneler için geçim mücadelesini daha da zorlaştıracaktır. Yeni yılda yapılacak asgari ücret düzenlemesiyle birlikte prim artışı iki ay içinde yüzde 150'yi bulacaktır. Bu adım, bütçe dengesinin toplumun en kırılgan kesimleri üzerinden sağlanmaya çalışıldığını göstermektedir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, GSS primlerinde yapılan artışa ilişkin açıklama yaptı. Taşcıer, 2008 yılında hayata geçirilen GSS'nin amacının toplumsal risklerin paylaşılması ve herkesin temel sağlık hizmetine erişiminin güvence altına alınması olduğunu hatırlatarak, "Bugün gelinen noktada sistem, sağlık güvencesi sunan bir yapı olmaktan uzaklaşarak işsizleri ve düşük gelirli yurttaşları prim borçlarıyla karşı karşıya bırakan bir finansal baskı aracına dönüşmüştür" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla GSS prim oranlarının yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarılmasının dar gelirli yurttaşlar açısından ağır bir mali yük yaratacağını belirten Taşcıer, "1 Aralık itibarıyla en düşük GSS priminin bin 560 lirayı aşması, özellikle işsizler ve güvencesiz haneler için geçim mücadelesini daha da zorlaştıracaktır. Yeni yılda yapılacak asgari ücret düzenlemesiyle birlikte prim artışı iki ay içinde yüzde 150'yi bulacaktır" diye konuştu.

"Türkiye'de 8 milyondan fazla yurttaşımızın GSS primleri devlet tarafından karşılanmakta"

Taşcıer, prim artışının iktidarın açıkladığı hedef enflasyonla uyumlu olmadığını vurgulayarak, "Bu adım, bütçe dengesinin toplumun en kırılgan kesimleri üzerinden sağlanmaya çalışıldığını göstermektedir. Türkiye'de 8 milyondan fazla yurttaşımızın GSS primleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu veri, sistemin vatandaşın sağlık hakkını güçlendirmek yerine borç biriktiren bir yapıya dönüştüğünün en somut göstergesidir" ifadelerini kullandı.

İşsizlerin ve tek geliri asgari ücret olan hanelerde gençlerin, sağlık hizmeti almamalarına rağmen prim borçlarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Taşcıer, biriken borçların gecikme zammı ve TEFE/ÜFE farklarıyla hızla büyüdüğünü, e-haciz süreçleriyle banka hesapları ve gelecekteki gelirlerin baskı altına alındığını söyledi.

"Bu uygulama, ülkemizde işsizliği bile lüks haline getiren bir yönetim pratiğinin açık göstergesi"

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 28 bin liranın üzerinde, yoksulluk sınırının 92 bin lirayı aştığını, bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin 37 bin liraya yaklaştığını hatırlatan Taşcıer, "Böyle bir ortamda GSS prim artışı, ekonomik krizin yükünü geniş toplum kesimlerine yönelten bir tercih olarak karşımıza çıkmaktadır. Geliri olmayan yurttaşı dahi borç yükünün altına iten bu uygulama, ülkemizde işsizliği bile lüks haline getiren bir yönetim pratiğinin açık göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.

"Sosyal devletin yükünü yurttaşa yıkan anlayışa karşı güçlü ve adil sosyal devleti yeniden inşa edeceğiz"

Gamze Taşcıer, sosyal devletin riskleri paylaşan bir sistem olduğunu vurgulayarak, "Sağlık hakkı prim borçlarına, emeklilik güvencesi düşük aylıklara, işsizlik sigortası ise fiilen erişilemez bir yapıya sıkıştırılmış durumdadır. Bu tablo, yoksulluğun derinleşmesine, güvencesizliğin yayılmasına ve vatandaşın devletle olan güven bağının zedelenmesine yol açmaktadır. Bu çöküşün panzehiri bellidir. Sosyal devletin yükünü yurttaşa yıkan anlayışa karşı kararlılıkla duracağız, güçlü ve adil sosyal devleti yeniden inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Eczacının üzerine atlayıp soymaya çalışan sapıktan rezil savunma

Eczacının üzerine atlayıp soymaya çalışan sapıktan rezil savunma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.