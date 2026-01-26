Migros İşçilerinin Eylemine Tanrıkulu'ndan Destek: "Yüzde 27'ye Karşı Yüzde 28 Zam Kabul Edilemez"

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) – CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Migros'un Diyarbakır'daki dağıtım merkezinde iş bırakma ve işi yavaşlatma eylemi yapan işçilerle dayanışma amacıyla eylem alanına gitti. Tanrıkulu, işçilere önerilen zam oranının kabul edilemez olduğunu belirterek, işverene "Masaya oturun, emeğin karşılığını verin" çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır-Elazığ Karayolu üzerinde bulunan Migros Dağıtım Merkezi'nde iş bırakma ve işi yavaşlatma eylemi yapan işçilere destek verdi.

Eylem alanında açıklama yapan Tanrıkulu, işçilerin işverenin önerdiği zam oranına karşı eylem yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Diyarbakır'da Migros dağıtım merkezindeyim. Migros dağıtım merkezi Diyarbakır Elazığ Karayolu üzerinde. Organize sanayi hemen sonra yaklaşık burada 350'den fazla işçi arkadaşımız çalışıyor. Türkiye'de bunun gibi dağıtım merkezleri var. Doğuda da Diyarbakır'da ve Erzurum'da var. Şu anda Türkiye'nin her yerinde depolarda çalışan işçi arkadaşlarımız işverenin önerdiği sefalet zammına karşı çıktıkları için işi yavaşlatmışlar. Ben de onlara destek için buraya geldim. Mesele şu, asgari ücrete yüzde 27 oranında bir zam yapıldı. İşçilere önerilen zam ise yüzde 28. Yani yüzde 1'lik bir zam öneriliyor. Bununla arkadaşlarımızın geçinmesi mümkün değil. Dolayısıyla onurlu bir şekilde yaşayacakları kadar bir zam istiyorlar. Ama o zaman işveren yanaşmıyor. O nedenle de Türkiye'nin her yerinde işi bırakma, işi yavaşlatma eylemleri yapıyorlar. Ben de onlara dayanışma için buraya geldim, buradayım."

"Diyarbakır ve Erzurum'da işçilere il destek primi ödenmiyor"

Tanrıkulu, Diyarbakır ve Erzurum'daki işçilerin diğer illere göre dezavantajlı durumda olduğunu, bu iki ile, il destek primi ödenmediğini söyledi.

Bu farkın ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Tanrıkulu, "Ayrıca işçilere işveren gerçekten de yani onurlu bir şekilde yaşayacakları bir zam oranını önermesi lazım. Yani ne kadar önerseler de zaten yoksulluk sınırının altında kalacak. Yani açlık sınırı yakın bir ücret olacak ama yüzde 28'in de yani devletin işçiye verdiği yüzde 27'lik zammın sadece bir puan üzerinde bir zammı da kabul etmek mümkün değil. Ben burada sonuçta buradan büyük karlar elde eden işverenlere sesleniyorum, işçileri bütün Türkiye'de ve Diyarbakır'da bu soğukta, bu zor koşullarda mağdur etmeyin. Masaya oturun ve işçi arkadaşlarımızın emeğinin karşılığını ödeyin. Ben dayanışma için buradayım, dayanışma göstermeye devam edeceğim" diye konuştu.

İşçilerden 'mobbing' iddiası

Migros Diyarbakır Dağıtım Merkezi'nde çalışan Gürsel Işık, yaşadıkları sorunları dile getirdi. Işık, taleplerinin yalnızca zam oranıyla sınırlı olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Aynı zamanda bölgeler arası maddi olarak farklılık var. Öbür bölgelerde Migros personeline uygulanan bazı maddi imkanlar var. Gerek ikramiye olsun, gerek il destek primi olsun. Biz bunlardan faydalanamıyoruz. Hiçbir şekilde faydalanamıyoruz. Bunları dile getirdiğimiz zaman da bazı şeylerle tehdit ediliyoruz, 'zaten burada iş sıkıntısı var, maddi imkanlar zaten kısıtlı, isterseniz zaten çıkabilirsiniz, yani bir kişi gitse 300 kişi zaten geri gelir, içeride 5 bin tane CV var, gitseniz biz daha fazlasını buraya getirebiliriz, sizin yokluğunuz bizi çok fazla etkilemez' diyerek bize mobbing uygulanıyor. Bu konudan rahatsızız. Tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz."