CHP'li Sümer: Eğitim Masrafları Aileler İçin Büyük Bir Yük Haline Geldi

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, "asgari ücretli bir ailenin, birden fazla çocuğu okula gittiğinde, masrafların altından kalkmasının imkansız hale geldiğini" kaydetti.

Sümer, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de eğitimin, iktidarın yanlış politikaları nedeniyle artık aileler için büyük bir yük haline geldiğini belirtti.

Okula yeni başlayan bir çocuğun masraflarının; kırtasiye, kıyafet, kitap, çanta ve diğer giderlerle birlikte bir buçuk asgari ücreti aştığına dikkati çeken Sümer, "Asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca aile için bu durum, çocuklarını eğitimden uzaklaştıran en büyük etkenlerden biridir" değerlendirmesinde bulundu.

"Çocuklarını güvenle okula göndermek isteyen aileler adeta kara kara düşünmektedir"

Sümer, şunları kaydetti:

"Büyükşehirlerde yaşayan veliler için eğitim masraflarına bir de astronomik servis ücretleri eklenmektedir. Asgari ücretli bir ailenin, birden fazla çocuğu okula gittiğinde, masrafların altından kalkması imkansız hale gelmiştir. Çocuklarını güvenle okula göndermek isteyen aileler adeta kara kara düşünmektedir.

İktidarın Türkiye'yi getirdiği bu noktada, en temel hak olan eğitim, artık toplumun geniş kesimleri için ulaşılamaz bir lüks haline dönüşmüştür. Çocuklarını okutamayan aileler derin bir umutsuzluğa sürüklenmektedir. Eğitimden tasarruf olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, her çocuğun eşit, ücretsiz ve nitelikli eğitim hakkını savunmaya devam edeceğiz."