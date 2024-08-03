CHP'li Seyit Torun: Fındık taban fiyatları üreticiyi yok saymaktır

(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekil Seyit Torun kilogram başına 130 lira olarak açıklanan fındık taban fiyatlarına tepki göstererek, "Bu üreticiyi yok saymaktır" dedi. Fındık hasadına başlanırken TMO'nun fındık satışına başlamasının fındıkçıya ihanet olduğunu belirten Torun, uygulamanın fındıkçıya yapılmış olan en büyük zulüm olduğunu, bunun unutulmayacağını ve hesabını mutlaka soracaklarını dile getirdi.

CHP Ordu Milletvekil Seyit Torun, 130 lira olarak açıklanan fındık taban fiyatlarına tarladan tepki gösterdi. Fındık taban fiyatı yüksek olunca Erdoğan'ın açıklamayı kimseye bırakmadığını ifade eden Torun, fiyat düşük olunca Tarım ve Orman Bakanlığı'na açıklama yaptırılıyor dedi.

Torun, açıklanan taban fiyatın bir hayal kırıklığı olduğunu belirtirken bunun bir açlık fiyatı olduğunun altını çizdi. Üreticilerin bir yıl boyunca harcadığı emeğin hiç mi karşılığı olmayacağı sorusuyla tepkisini ortaya koyan Torun, "Bu fiyatı kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı. Ziraat Odalarının taban fiyat için 160 lira önerdiğini ancak kendilerinin bu fiyatı dahi yeterli görmediğine dikkat çeken Torun, "180 liranın üzerinde olmalıdır diye düşünürken bugün maalesef yapılan açıklama 130 lira olarak ifade edildi. Bu üreticiyi yok saymaktır" dedi.

Seyit Torun, taban fiyatların açıklanmasından hemen sonra Toprak Mahsülleri Ofisi'nin 124 lira taban fiyat ile fındık satacağını açıklayarak taban fiyatı daha da aşağı çektiğini, fındık üreticisinin tamamen köşeye sıkıştırıldığını söyledi. Torun yaptığı açıklamada; zaten düşük açıklanan taban fiyatın TMO eliyle düşürülmesinin yabancı alıcılara, fındık kartellerine bir mesaj olduğunu, satışlar başladığında fiyatın 130 liranın da altına düşeceğinin sinyallerinin verildiğini belirtti. Fındık hasadına başlanırken TMO'nun fındık satışına başlamasının fındıkçıya ihanet olduğunu belirten Torun, uygulamanın fındıkçıya yapılmış olan en büyük zulüm olduğunu, bunun unutulmayacağını ve hesabını mutlaka soracaklarını dile getirdi.