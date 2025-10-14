CHP'li Şevkin: Emekli ve Engelli Aylıkları Yetersiz

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, emekli, dul-yetim ve engelli aylıklarının yetersizliğine dikkat çekerek hükumete çağrıda bulundu. Şevkin, emekli aylıklarında ve sosyal ödemelerde norm ve standart birliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Şevkin, TBMM Genel Kurulu'na hükumetin ekonomik yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu. Şevkin, şu ifadeleri kullandı:

"Emekli aylıklarında, sosyal ödemelerinde norm ve standart birliğinin sağlanması için 506 sayılı Kanun döneminde olduğu gibi gösterge sistemine geçilmeli ve alt sınır Aylık Bağlama Oranı (ABO) yüzde 70 olarak belirlenmelidir. Türkiye'de emekli, dul ve yetimler ile engelliler açlığın pençesinde. Emekli aylığı 16 bin 880; dul ve yetim aylığı 3 bin lira ile 10 bin lira arasında değişiyor. En yüksek engelli aylığı ise 7 bin 326 lira, asgari ücret 22 bin 104 lira.

Açlık sınırının 27 bin, yoksulluk sınırının 91 bin lira olduğu bir memlekette bu aylıkları belirleyenlerin hiç mi vicdanı yok? Öyle ya, birilerinin dediği gibi 'Evin kirasını kim ödeyecek, elektrik parasını kim ödeyecek, su parasını kim ödeyecek; çoluk çocuğunun okul masrafını kim karşılayacak?' Emekli taş kaynatıp suyunu mu içsin, ne yapsın? Biraz vicdanlı olun, emeklinin hakkını verin."