CHP'li Sarıbal, güvenli konut için sosyal konut ve kiracı koruması çağrısında bulundu

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Güvenli, sağlıklı ve depreme dayanıklı bir evde yaşamak temel haktır. Kamu arazileri rant projelerine değil, kiralanabilir sosyal konutlara ayrılmalı; dar gelirli hanelere yönelik barınma desteği artırılmalı ve kiracıyı koruyan düzenlemeler güçlendirilmelidir" dedi.

CHP Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 17 Ekim Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Gün dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yoksulluğun yardımlarla yönetilemeyeceğini insanca ücret, güvenceli çalışma ve kamusal hizmet çağrısında bulunan Sarıbal, şunları kaydetti:

"Bugün 17 Ekim Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Gün. Birleşmiş Milletler'in bu yılki çağrısı: Herkes için güvenli konut. Yoksulluk yalnızca gelir eksikliği değildir. Kirasını ödeyememek, güvenli bir evde yaşayamamak, ısınamamak; sağlıklı gıdaya, eğitime ve sağlık hizmetlerine ulaşamamak aynı yoksulluk düzeninin parçalarıdır. TÜİK'in 2025 verilerine göre hanehalkı harcamalarında en büyük pay yüzde 29,3 ile konut ve kiraya ayrılıyor. En düşük gelirli yüzde 20'lik kesimde bu oran yüzde 38,7; gıdanın payı ise yüzde 29,2. Yani en düşük gelirli hanelerin tüketim harcamalarının üçte ikisinden fazlası yalnızca barınma ve beslenmeye gidiyor.

Bu tablo kişisel bir başarısızlığın değil; ücretleri baskılayan, kiracıyı korumasız bırakan ve kamusal konut üretimini terk eden politikaların sonucudur. Güvenli, sağlıklı ve depreme dayanıklı bir evde yaşamak temel haktır. Kamu arazileri rant projelerine değil, kiralanabilir sosyal konutlara ayrılmalı; dar gelirli hanelere yönelik barınma desteği artırılmalı ve kiracıyı koruyan düzenlemeler güçlendirilmelidir. Mevsimlik tarım işçileri için suyu, elektriği, sağlık ve eğitim hizmetleri bulunan güvenli yaşam alanları kurulmalıdır. Yoksulluk, yardımlarla yönetilecek bir kader değildir. İnsanca ücret, güvenceli iş, yeterli beslenme ve kamusal eğitim, sağlık ve barınma haklarıyla ortadan kaldırılır. Hiç kimsenin güvenli bir evi olmadığı için yaşamdan dışlandığı bir düzeni kabul etmiyoruz. Sosyal devleti, insan onurunu ve eşitliği savunacağız."

Kaynak: ANKA