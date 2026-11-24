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(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, fon vurgunu soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsi şartıyla tahliye edilmesini değerlendirerek hukuk önünde eşitlik ilkesine dikkat çekti. Mehmet Murat Çalık ve Tayfun Kahraman'ın sağlık sorunlarına rağmen tutuklu bulunduğunu belirten Sarı, "Sağlık sorunları tahliye gerekçesi olarak kabul ediliyorsa geçmişte kanser tedavisi gören Mehmet Murat Çalık'ın ve MS hastası Tayfun Kahraman'ın tutuklu kalması kabul edilemez" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, bürokratların ve siyasetçilerin adının karıştığı fon vurgunu soruşturması ile Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsi şartıyla tahliye edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bürokratların ve siyasetçilerin adının karıştığı fon vurgunu soruşturması karşısında kürsülerden ahlak dersi veren iktidar ortaklarının samimiyeti sorgulanmaktadır. Siyaset üstü bir anlayışla ele alınması ve Türkiye ekonomisine duyulan güvenin ivedilikle yeniden tesis edilmesi gereken bu süreçte, kişiye göre işleyen bir adalet sisteminin faturasını tüm Türkiye ödemektedir.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın, avukatının sağlık sorunlarını gerekçe göstererek yaptığı itirazın ardından ev hapsi şartıyla tahliye edilmesi, hukuk önünde eşitlik ilkesini bir kez daha gündeme getirmiştir.

Sağlık sorunları tahliye gerekçesi olarak kabul ediliyorsa geçmişte kanser tedavisi gören Mehmet Murat Çalık'ın ve MS hastası Tayfun Kahraman'ın tutuklu kalması kabul edilemez. Tutuksuz yargılama esas, tutukluluk ise istisnadır. Hukuk, kişilerin siyasi kimliklerine göre farklı uygulanamaz. Eşitlikse eşitlik, adaletse adalet; herkes için, ayrımsız!"

Kaynak: ANKA