CHP'li Öztürk: "Vatandaş Enag Enflasyonunu Yaşıyor Ama Saray Ona Tüik Zammını Reva Görüyor"

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, 2026 Ocak ayı memur ve emekli maaş zamlarının ardından TÜİK, ENAG ve İTO'nun enflasyon verilerini karşılaştırarak, "TÜİK diyor ki enflasyon yüzde 31. Bağımsız bilim insanlarından oluşan ENAG ise yüzde 56'yı işaret ediyor. Şimdi soruyorum; pazarda, markette, kirada hangisini yaşıyoruz? Vatandaş ENAG enflasyonunu yaşıyor ama saray ona TÜİK zammını reva görüyor" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, çalışanın ve emeklinin 2026 yılına "büyük bir hak kaybıyla girdiğini" ifade ederek, 2026 Ocak ayı memur ve emekli maaş zamlarının ardından TÜİK, ENAG ve İTO'nun enflasyon verilerini karşılaştırdı.

"Siz kuru baskılayarak ithalatı ucuzlatıp üreticiyi bitirdiniz, artan maliyetlerle de milleti ezdiniz"

Öztürk, ekonomi yönetiminin döviz kurunu yapay olarak düşük tuttuğunu, bu durumun kağıt üzerinde refah artışı gibi görünse de gerçekte vatandaşı "devasa bir hayat pahalılığına" mahkum ettiğini söyledi. Öztürk, "Eğer dolar kuru enflasyon artışına göre serbest kalsaydı, bugün bir dolar TÜİK'e göre 58,55 ENAG'a göre ise 121 lira olacaktı. Sizin 'dolar bazında büyüdük' yalanınızın arkasında, halkın döviz bazında eriyen alım gücü var" dedi.

"Bu sadece bir istatistik farkı değil, bu bir kul hakkıdır"

Öztürk, TÜİK ve ENAG'ın enflasyon rakamları arasındaki makasın artık "uçuruma" dönüştüğünü belirterek, şunları söyledi:

"TÜİK diyor ki enflasyon yüzde 31. İstanbul Ticaret Odası, yani bizzat tüccarın, esnafın verisi enflasyon yüzde 38 diyor. Bağımsız bilim insanlarından oluşan ENAG ise yüzde 56'yı işaret ediyor. Şimdi soruyorum; pazarda, markette, kirada hangisini yaşıyoruz? Vatandaş ENAG enflasyonunu yaşıyor ama saray ona TÜİK zammını reva görüyor. Mevcut dolar kuru, ihracatçıyı ve üreticiyi ayakta tutmak bir yana, faaliyetlerini sürdürmesini dahi giderek zorlaştırıyor. Girdi maliyetlerinin büyük bölümü dövize endeksliyken, kurun enflasyon ve maliyet artışlarının gerisinde tutulması; fiyat tutturamayan, rekabet gücünü kaybeden işletmeleri üretimden uzaklaştırıyor, ülkeden gitmeye itiyor.

Kar marjları eriyen, finansmana erişimi zorlaşan firmalar için bu tablo artık yalnızca bir ekonomik sıkışma değil, ülke içinde kalıp kalmama meselesine dönüşüyor. Üretici ve ihracatçı, emeğinin karşılığını alamadığı bu düzende yatırımını, siparişini ve geleceğini başka ülkelerde aramaya zorlanıyor. Rakamsal büyüme değil, midedeki ekmeğin büyümesi önemlidir. Biz bu hesaplamaları TÜİK'in sepetindeki pinpon topuna göre değil, Bursa pazarındaki fileye göre yaptık. Rakamlar yalan söylemiyor; iktidar kendi kurumuna pembe tablolar çizdirirken, vatandaşın ekmeğini küçültüyor. Bu sadece bir istatistik farkı değil, bu bir kul hakkıdır. İTO ve ENAG verileri ortadayken halkı TÜİK'e mahkum etmek, emeği gasp etmektir."