CHP'li Öztürk: 'Kurban Bayramı'nda Yoksulluk ve Eşitsizlik Tehdidi

CHP'li Öztürk: 'Kurban Bayramı'nda Yoksulluk ve Eşitsizlik Tehdidi
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CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok ailenin kurban kesemediğini ve çocukların sofralarında et göremediğini belirterek bayramda yoksulluk ve eşitsizliğin arttığını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, " Kurban, sofrada eşitliğin ve kardeşliğin adıdır. Ama bugün o sofralara sadece suskunluk düşüyor. İnsanlar kendi evlerine zor yeterken komşusunun sofrasını düşünemiyor. Et vitrinlerde kaldı, çocuklar vitrine bakıyor. Bu tabloyu kabullenmeyeceğiz. Bayram sabahı o sofrada hem et olacak hem umut. Et lüks değil, haktır. Biz o sofraları yeniden kuracağız. Yeniden komşularımızın sofralarına da et koyacağız" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun, "İstatistiklerle Çocuk 2023" raporunu değerlendirdi.

Bursa'da yaptığı saha ziyaretlerinde, yurttaşların ekonomik sıkıntılar nedeniyle kurban kesemediğini, birçok ailenin sofralarına et dahi koyamadığını belirten Öztürk, "Bir kuşak, etin tadını bilmeden büyüyor. Bu bayram da birçok çocuk için sofrasında sadece eksiklik olacak. TÜİK'in 'İstatistiklerle Çocuk 2023' raporuna göre, 15 yaş altı çocukların yüzde 23,1'i ekonomik nedenlerle günde en az bir kez et, tavuk veya balık içeren yemek tüketemiyor. Aynı dönemde kırmızı et üretimi yüzde 11,7 oranında düşüş göstererek 2 milyon 105 bin tona geriledi. Artan üretim maliyetleri ve düşen alım gücü, et fiyatlarını tarihi seviyelere taşıdı. Kıyma fiyatı 450 TL'yi aşarken küçükbaş kurbanlıklar ise 16 bin TL'den başlıyor" ifadelerini kullandı.

"Milyonlarca çocuk için bayram, yalnızca eksikliğin adı olacak"

Bir zamanlar çocukların bayram sabahı et kokusuyla uyandığını, artak bunun mümkün olmadığını belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"Çünkü mutfakta tencere yok, markette alım gücü yok. Bu bayramda da milyonlarca çocuk için bayram, yalnızca eksikliğin adı olacak. Beslenme uzmanları uyarılarına göre, hayvansal protein eksikliği çocuklarda kalıcı fiziksel ve zihinsel sorunlara yol açıyor. Et, artık dar gelirli için bayramda bile ulaşılmaz bir lüks haline geldi. İktidar tarımı bitirdi, üreticiyi yalnız bıraktı, ithalata bağımlı hale getirdi. Bugün sadece sofralarda değil, çocukların gelişiminde de et eksiliyor. Kurban Bayramı paylaşma kültürünü simgeler. Sosyoekonomik eşitsizlikler bu kültürü de yok ediyor. Kurban, sofrada eşitliğin ve kardeşliğin adıdır. Ama bugün o sofralara sadece suskunluk düşüyor. İnsanlar kendi evlerine zor yeterken komşusunun sofrasını düşünemiyor. Et vitrinlerde kaldı, çocuklar vitrine bakıyor. Bu tabloyu kabullenmeyeceğiz. Bayram sabahı o sofrada hem et olacak hem umut. Et lüks değil, haktır. Biz o sofraları yeniden kuracağız. Yeniden komşularımızın sofralarına da et koyacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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