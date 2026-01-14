CHP'li Öztürk: Emekli Aylığı Sefaletin Kıskacında

(TBMM) - CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Ak Parti'nin en düşük emekli aylığına ilişkin verdiği kanun teklifini eleştirerek yapılacak bin 61 liralık iyileştirmeyle market alışverişi yaptı. Öztürk, "Alabildiğimiz şeyleri alırken de bir kilo almadık. Çeşitlilik de artsın diye yarım kilo peynir, yarım kilo çay, 2 litre ayçiçek yağımız var. 15 tane yumurta, 250 gram da bir yağ var. Bu fatura bin 57 lira tuttu. Yine ekonomik bir marketten alındı ve günün sonunda da burada da 3,5 lira kadar bir para üstü artı ve buna bile bir sakız bile gelmiyor artık. Yani paranın büyüklüğü, rakamın büyüklüğü alım gücünü büyütmüyor. Dolayısıyla bugün Türk lirası da bakıldığında pul olmuş durumdadır" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, emeklilerin yaşam koşullarının zorluğu ve geçinememesi hakkında TBMM'de basın açıklaması yaptı.

Öztürk, 2008'den sonra yaratılan emekli aylığının bağlanma oranlarıyla oynamalar, kök maaş hesaplarının sorunları yarattığını belirterek "Bugün emekliye dayatılan sefalet ücreti yarın sizin de önünüze gelecek. Bu emekliler belki sizin de burada anneniz, babanız, dayınız, amcanız, ailenizden yani hepimizin büyükleri, hayatları çalışarak geçmiş ve ömürlerinin aslında sonbaharını emeklilik hayaliyle yaşama hayali kurarken bugün AKP iktidarının dayattığı bir sefalet ücreti içinde yaşamak hatta emekli olarak değil, yapabilecekleri işlerle çalışmak zorunda bırakılan büyüklerimiz..." dedi.

"Eğer bu böyle devam ederse günün sonunda herkes fakirlikte birleşmek zorunda"

Ak Parti'nin iktidara gelmeden önceki şartlarıyla bugünün şartlarını artık kıyaslayamadıklarını söyleyen Öztürk, "Bir buçuk asgari ücretten gelinen nokta aslında kabul edilebilir bir nokta değil. Önceden açlık sınırı, fakirlik, yoksulluk sınırı limitleri konuşurken AKP çıtayı sefalet sınırına taşıdı. Bugün sefalet sınırının altında insanlarımız emekliliği yaşamak zorunda ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak da buna karşı emeklilerimizin sesini yükselterek sadece kök maaşın en düşük emekli maaşının asgari ücrete referans edilmesi değil, asgari ücreti endekslenen en düşük emekli maaşıyla aradaki farkın da daha çok çalışan, daha çok prim ödeyen, günün sonunda ayrı bir kumbarada daha fazla emeklilik primi biriktiren emeklilerimize de aynı oranda yansıtılması gerekiyor. Eğer bu böyle devam ederse günün sonunda herkes fakirlikte birleşmek zorunda ve herkes bu gidişle eksik hesaplanan enflasyonla tüm emeklilerimiz de neredeyse en düşük emekli maaşını almak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

"Bir kilo kıyma alabiliyoruz, bir kilo kuzu etini bu verilen farkla alamıyoruz"

Öztürk, yarın Plan ve Bütçe Komisyonuna AK Parti iktidarı tarafından en düşük emekli aylığına yaklaşık bin 61 liralık bir iyileştirme yapılmasına öngören kanun teklifinin görüşüleceğine dikkat çekerek bin 61 lira ile marketten alınabilecek ürünleri gösterdi. Emeklilerin bin 61 lirayla iki bir akşam yemeği zor yiyeceğini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Elektrik faturasının belki yarısını ödeyebilir. Doğalgaz faturasının bu mevsimde anca üçte birini ödeyebilir. Alabildiğimiz şeyleri alırken de bir kilo almadık. Çeşitlilik de artsın diye yarım kilo peynir, yarım kilo çay, 2 litre ayçiçek yağımız var. 15 tane yumurta, 250 gram da bir yağ var. Bu fatura bin 57 lira tuttu. Yine ekonomik bir marketten alındı ve günün sonunda da burada da 3,5 lira kadar bir para üstü artı ve buna bile bir sakız bile gelmiyor artık. Yani paranın büyüklüğü, rakamın büyüklüğü alım gücünü büyütmüyor. Dolayısıyla bugün Türk lirası da bakıldığında pul olmuş durumdadır. Dolayısıyla emekliye verilen bu bir yarım erzak paketi bile etmeyen farkı Göstererek anlatmak istedim. Dolayısıyla bunlardan birer kilo alsaydık bugün burada üç ürün olacaktı. Bir kilo kıyma alabiliyoruz, bir kilo kuzu etini bu verilen farkla alamıyoruz. İktidarın en düşük emekli maaşına yani emekliye müjde olarak verdiği olay bu. Gördüğünüz kadar Dolayısıyla bunu şiddetle reddediyoruz. En düşük emekli maaşının bir asgari ücrete yakınlaştırılması gerektiğini ve yine tekrar ediyorum.

En düşük emekli maaşına yapılan farkın daha fazla prim ödeyerek bugün 20 bin 100 lira alanın etkilenmeyeceği bu iyileştirmeye de karşı olduğumuzu ifade etmek bir kez daha istiyorum. Emekliyi sadakaya mahkum eden anlayışa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Çünkü burada hepiniz yarının emeklilerisiniz. Hepimiz hepiniz bu konuda daha duyarlı olmalı ve burada ifade edilmek istenenin de önemine varmalı. Bakın bugün yine mecliste birçok konu konuşulurken iktidar sürekli bir tolerans, sürekli bir hoşgörü, bir ortak akıl inşa etmekten bahsediyor ama hoşgörü ve tolerans iktidardan beklenir. Hoşgörü ve tolerans ve anlayış muhalefetin yapıcı geri geri beslemelerini dinleyen iktidardan yani iradeyi yürütmeyi teslim edilenden beklenir ama bugün iktidar inanın muhalefeti hiç dinlemiyor."

"Toplumun tamamını saran adaletsizlik tablosunu çizen AK Parti'nin kara düzenidir"

Öztürk, bugün Meclis'te emeklilere zam yapılması için nöbet tutan CHP'ye, iktidar partisinin yakışıksız ithamlarda bulunduğuna değinerek "Milletvekillerimiz 24 saat orada ayakta bir sorunu yüksek sesle ifade ederken sorunun muhatabı olması gereken Sorunun kaynağı olanlar yapmadan önce bir tweet atarak gündemi başka bir boyuta taşımak istiyorlar. O zaman şuradan hep birlikte soralım. Asgari ücreti kim belirliyor? Emekliye verilen maaşı kim belirliyor? Memura verilen maaşı kim belirliyor? Vergiyi kim topluyor? Sonrasında toplanan bu vergiyi kim harcıyor? AKP'nin kara düzeni. Bugün bu bütçedeki dağılımı pay eden ve neredeyse toplumun tamamını saran adaletsizlik, hukuksuzluk tablosunu çizen AK Parti'nin kara düzenidir. Hep birlikte bu düzeni değiştirmek bu milletin elindedir çünkü toplanan para da milletindir" dedi.