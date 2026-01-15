CHP'nin Emekliler İçin "Meclis'i Terk Etmeme" Eylemi Sürüyor... Faik Öztrak: Türkiye Bir An Önce Bir Emeklilik Reformunu Hayata Geçirmek Zorundadır

(ANKARA)- CHP Milletvekili Faik Öztrak, TBMM Genel Kurulu'nda emekli maaşlarının artırılması amacıyla CHP'li milletvekillerinin sürdürdüğü "Meclis'i terk etmeme" eylemi devam ederken yaptığı açıklamada, "Türkiye bir an önce bir emeklilik reformunu hayata geçirmek zorundadır ama mevcut iktidarın bunu yapması mümkün değildir. Çünkü onlar milletin sesini duymaz, emeklinin halini görmez. Bunun için iktidarın bir an önce sandıkta el değiştirmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmesi gerekmektedir" dedi.

CHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi yedinci gününde devam ediyor.

CHP Milletvekili Faik Öztrak, partisinin eylemini sürdürdüğü beraberindeki milletvekilleri ile birlikte sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Öztrak, partisinin sürdürdüğü eyleme ilişkin şöyle konuştu:

"Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak başlatmış olduğumuz direnişin sekizinci günündeyiz. Direnişimizin amacı emeklilerimizin layık oldukları, hak ettikleri refah seviyesine ulaşması için gereken düzenlemelerin yapılmasını mevcut hükümetten istemektir. Bugün baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hatalı politikaları nedeniyle, iş bilmezliği nedeniyle gerçekten her alanda büyük sıkıntılar yaşıyoruz ama en önemli sıkıntıları yaşadığımız alanlardan bir tanesi de emeklilerimizin sorunlarıdır. Bugün Türkiye'de emeklilerin yarısından fazlası açlık sınırının altında ücret almaktadır. Dörtte üçü de yoksulluk sınırının altında ücret almaktadır. Bu meselenin mutlaka çözülmesi lazımdır.

"Türkiye bir an evvel emeklilerimiz için gereken düzenlemeyi yapmalıdır"

Öncelikle emeklilerimizin yeniden insanca yaşama şartlarına kavuşması için gereken düzenlemelerin bir an önce Meclis'imizde yapılması lazım. Ama şunu da görmemiz gerekiyor: Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nüfus giderek yaşlanmaktadır. Türkiye her geçen gün biraz daha artan bir emeklilik sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorun bugün değil. Son yirmi yılda vardır ve son yirmi yıl boyunca hükümet hep parça başı işlem yapmayı, düzenleme yapmayı, yamalı bohça gibi oraya bir yama, buraya bir yama koymayı tercih etmiş ve bugün emeklilik sistemini içinden çıkılamaz hale getirmiştir. Türkiye bir an evvel; bu ülke için çalışan, bu ülke için alın teri döken ve bugün artık hak ettikleri hayatı yaşamaları gereken emeklilerimiz için gereken düzenlemeyi yapmalıdır.

"İktidarın bir an önce sandıkta el değiştirmesi ve CHP'nin iktidara gelmesi gerekmektedir"

Türkiye bir an önce bir emeklilik reformunu hayata geçirmek zorundadır ama mevcut iktidarın bunu yapması mümkün değildir. Çünkü onlar milletin sesini duymaz, emeklinin halini görmez. Bunun için iktidarın bir an önce sandıkta el değiştirmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmesi gerekmektedir."

Öztrak'tan sonra konuşan CHP Milletvekili Veli Ağbaba ise şu ifadeleri kullandı:

"Bugün arkadaşlarımızla birlikte bin lira zamma itiraz ettik, önerge verdik, en düşük emekli maaşının mutlaka asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini söyledik. Ayrıca tüm emeklilere 9 bin lira seyyanen zam verilmesini savunduk. Maalesef tuzu kurular, bu sesimizi duymadılar. Ortalama emekli maaşı 23 bin 300 lira. En düşük emekli maaşı 20 bin lira. Şu anda en dipte tüm emeklileri buluşturmuş durumdalar.

"Kalkın ayağa, bu sizi duymayanlara sesinizi duyurun"

Buradan bir çağrı yapmak istiyorum emeklilere: Eğer sesiniz gür çıkarsa, geçmişte örnekleri var, Adalet ve Kalkınma Partisi iyileştirme yapabiliyor ya da karşı çıkan teklifleri geri alabiliyor. Emeklilere çağrımız şu: Kalkın ayağa, bu sizi duymayanlara sesinizi duyurun. Cumhuriyet Halk Partisi'yle birlikte hak ettiğiniz emekli maaşını alın."