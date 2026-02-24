CHP'li Kara'dan, MEB'e Tepki: "Eğitim Yerine 'Maarif' Dediğinizde Sorunlar Çözülmüyor"

(ANKARA) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, eğitim sistemine ilişkin yazılı açıklamasında Milli Eğitim Bakanlığı'nı (MEB) temizlik, beslenme ve bütçe politikaları üzerinden eleştirdi. Kara, OECD verilerine göre Türkiye'nin eğitime ayırdığı payın en düşük oranlar arasında olduğunu belirterek, "Eğitim yerine 'maarif' dediğinizde bu sorunlar çözülmüyor" dedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, eğitim sisteminin sorunları hakkında yazılı basın açıklaması yaptı. Kara'nın açıklaması şu şekilde:

"Eğitimde özelleştirmenin, akran zorbalığının, öğretmenlerin özlük haklarındaki kayıpların, eğitimin bir yanda işsizliği öteleme aracına dönüştüğü bir yanda da çağın gereklerine uygun bir eğitim vermekten giderek uzaklaştığı bir süreçte, ne yazık ki sağlıklı bir tartışma yürütmekten uzağız."

Bakanlığı boyunca okulların sorunlarını çözmek yerine muhalefetle kavga etmeye daha fazla vakit ayıran bir bakanın, eğitim sistemimizi 21'inci yüzyılın sorunlarına, beklentilerine hazırlaması mümkün değildir.

"Laiklik, her şeyden önce, eleştiri hakkının güvenceye alınmasıdır"

MEB tarafından okullara gönderilen yazıda Türkiye Maarif Modeli kapsamında, okullarda 'Maarifin Kalbinde Ramazan' programının uygulanmasına ilişkin çeşitli talimatlar yer alıyor. Programın uygulaması, ne yazık ki basına yansıyan kimi örneklerde görüldüğü üzere öğrencilerin ve ailelerin fişlenmesine dönüştü. Buna karşı hazırlanan bildiriye, eleştirilere hemen, tipik bir refleksle 'din düşmanlığı' gibi yaftalar vuruldu. Laiklik, her şeyden önce, bu eleştiri hakkının güvenceye alınmasıdır. Laiklik, anayasada belirtildiği gibi uygulansaydı, birtakım kişiler ortaya çıkıp kendisinden başka herkesi 'din karşıtı' ilan etmeye çalışamazdı.

Maarif Modeli adı altında getirilen yeni eğitim sisteminin hangi sorunumuza çözüm olacağını anlayabilmiş değiliz. Zira bu model hakkında tartışırken eğitimin gerçek sorunlarından; öğrenciler arasındaki şiddetten, öğretmenlerin özlük haklarından, müfredatın yenilenmesinden, okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesinden söz edildiğini görmedik. Eğitim yerine 'maarif' dediğinizde bu sorunlar çözülmüyor.

"Okul başına, 1,89 temizlik görevlisi"

Bakanlık, özellikle okullarda neden güvenlik ve temizlik hizmetlerinin yetersiz kaldığını açıklayamıyor, bu konuyla ilgili şikayetleri yanıtsız bırakıyor. Bizim konuyla ilgili soru önergelerimize verilen yanıtlarda bu sorunun sebebini görebiliyoruz. Buna göre MEB, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 48 bini kadrolu, 70 bini TYP katılımcısı, 12 bini İşgücüne Uyum Programı katılımcısı 140 bin temizlik görevlisi görevlendirmeyi planlamıştır. MEB'in kendi yayınına göre 2024-2025 eğitim-öğretim yılı itibarıyla ülkemizdeki okul sayısı 74 bin. Okul başına, 1,89 temizlik görevlisine denk geliyor.

Bakanlık, tüm okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesine yönelik talebi karşılıksız bırakmıştı. Önergelerimize verilen cevaplarda, taşımalı eğitim gören veya ailesi sosyal yardıma ihtiyaç duyan 1 milyon 361 bin öğrenciye beslenme desteği sunulduğu anlaşılıyor. Taşımalı eğitimin sorunlarına yönelik her eleştiriyi görmezden gelen bakanlık, belki de bu beslenme desteğini de kesmek için şimdi taşımalı eğitim uygulamasını sonlandırmayı, 'tersine çevirmeyi' planlıyor.

"Türkiye, kamu bütçesinin yüzde 10,6'sını eğitime ayırıyor"

Temizlik ve beslenme sorunu, eğitime yeterince kaynak ayrılmamasının tezahürlerinden sadece bazıları. OECD verileri, sürekli olarak, iktidarın bu konudaki propagandasının temelsizliğini ortaya koyuyor. 'Bir Bakışta Eğitim' başlıklı OECD raporuna göre Türkiye, GSYİH'nin yüzde 3,4'ünü, kamu bütçesinin yüzde 10,6'sını eğitime ayırıyor. Bunlar, OECD ülkeleri arasındaki en düşük oranlar arasında.

"Okul öncesi eğitime yapılan harcamalar 2015'ten bu yana yüzde 21 düştü"

Okul öncesi eğitime yapılan harcamalar, çocuk nüfusundaki artışa rağmen, 2015'ten bu yana yüzde 21 oranında düşmüştür. OECD ülkelerinde yükseköğretim mezunu olmak işsizlik oranını düşürürken, Türkiye'de mezun olunan okullara göre işsizlik oranları yüzde 10 düzeyindedir. Eğitim sistemi tüm gençlere ya lisans diploması sahibi bir ev genci ya da erken yaşta, MESEM kapsamında, güvencesiz, 'tecrübe edinme' adı altında uzun süreler, kötü koşullarda çalışmayı, tüm bunların sonunda da geçim derdi vaat ediyor.

'Maarif' ve MESEM arasında sıkışmış bir eğitim sistemiyle geleceğimiz yok. Bu eğitim sisteminin bizi götüreceği yer kalabalık devlet okulları ve pahalı özel okullar arasında parçalanmış bir eğitim sistemi, bu sistemden mezun olmuş ama bir geleceği kalmamış milyonlarca genç, bozulan toplumsal barış olacaktır."

Kaynak: ANKA