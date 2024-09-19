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CHP'li Milletvekili Demir, GSS Borçlarını TBMM'ye Taşıdı

CHP'li Milletvekili Demir, GSS Borçlarını TBMM'ye Taşıdı
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CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, genel sağlık sigortası (GSS) borçlarıyla ilgili hükümete sorular yöneltti ve vatandaşların yaşadığı zor duruma dikkat çekti. Hükümetin yerine çözüm bulmakla tehdit etmekle meşgul olduğunu ifade eden Demir, GSS borcu olanların sayısını ve bu borçların neden olduğu sorunları gündeme getirdi.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, vatandaşların genel sağlık sigortası (GSS) borçlarını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Hükümetin sorunlara çözüm bulması gerekirken vatandaşı tehdit etmekle meşgul olduğunu belirten Demir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan'a "GSS prim borcu bulunan vatandaşların kaçı işsizdir? GSS prim borcu sebebiyle yasal takip başlatılan vatandaş sayısı kaçtır" diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, genel sağlık sigortası borçlarını TBMM gündemine taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Demir, şunları kaydetti:

"Sosyal devlet anlayışına göre sağlık hizmetleri, toplumun tüm kesimleri tarafından ihtiyaç olunduğu zaman yeterli kalite seviyesinde ulaşılabilir olmalıdır. Bu hizmetler, vatandaşların gelir durumlarına bakılmaksızın, refah devletine uygun olarak devlet tarafından sağlanmalıdır. Ancak AKP hükümeti, kötü ekonomi politikaları nedeniyle açlık sınırının altında yaşamaya mahküm ettiği vatandaşları bir de icraya vermek ile tehdit ediyor. Milyonlarca gencimiz işsizliğin pençesinde, emeklilerimiz maaşları ile geçinemediği için 65 yaşından sonra çalışmak zorunda kalıyor. Hükümet, tüm bu sorunlara çözüm bulmak yerine vatandaşı tehdit etmek ile meşgul."

Demir, Bakan Işıkhan'a şu soruları yöneltti:

GSS prim borcu olan kaç vatandaş bulunmaktadır? Bu borcun toplam tutarı ne kadardır?

GSS prim borcu bulunan vatandaşların kaçı işsizdir? GSS prim borcu bulunan üniversite mezunu vatandaş sayısı kaçtır?

GSS prim borcu sebebiyle yasal takip başlatılan vatandaş sayısı kaçtır?

-İş bulamayan veya geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşların GSS prim borçlarını yapılandırmaya yönelik bir çalışma yapılacak mı?"

Kaynak: ANKA / Güncel

Milletvekili Deniz Demir Politika Hükümet Ekonomi Sağlık Güncel Ankara

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