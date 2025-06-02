CHP'li Kasap: Kütahya Şehir Hastanesi Çalışanları 2,5 Aydır Maaş Alamıyor

(KÜTAHYA) - CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Şehir Hastanesi'nde güvenlik ve temizlik işçileri ile mutfakta çalışan işçilerin 2,5 aydır maaşlarını alamadığını, maaşlarının düzenli ödenmediğini belirterek, "Bu zulme son vermek gerekiyor. Verdiğiniz bir asgari ücret, onu bari zamanında ödeyin. Bayram öncesi çalışanları mağdur etmeyin" dedi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Şehir Hastanesi önünde, maaşları zamanında yatırılmayan çalışanlarla görüşerek, sorunlarını dinledi.

Kasap, yaptığı açıklamada, Kütahya Şehir Hastanesi kurulduğundan bu yana, buradaki taşeron firmaların, temizlik, güvenlik ve mutfak çalışanlarının maaşlarını iki-üç ay gecikmeli ödediklerini, çalışanların mağdur olduğunu anlattı. 28 yaşında bir işçinin 2 gün önce, ekonomik durumu ve borçları nedeniyle intihar ettiğini aktaran Kasap, mutfak personelinin iki aydır maaş alamadığı için eylem yaptığını kaydetti. Kasap, "Hastaları mağdur etmediler ama protesto olarak çalışanların yemek servisini yapmadılar. Arkadaşlar 'bıçak kemiğe dayandı' diyor" ifadelerini kullandı.

Bu sorunu daha önce Meclis'te de dile getirdiğini söyleyen Kasap, "Bayram öncesi çalışanları mağdur etmeyin. Bunun arkasında duracağız, TBMM'de de gündeme getireceğiz' dedi. Kasap, "Bu zulme son vermek gerekiyor. Verdiğiniz bir asgari ücret, onu bari zamanında ödeyin. 2,5 aydır burada çalışanlar maaşlarını alamadılar" şeklinde konuştu.

Maaşlarını alamayan işçiler de amaçlarının huzursuzluk çıkarmak olmadığını, emeklerinin karşılığını istediklerini dile getirdi.