CHP'li Yalçın Karatepe: "Kredi Kartı ve Kmh Hesaplarına Uygulanan Fahiş Faizi Derhal İndirin"

(ANKARA) - CHP Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı Yalçın Karatepe, Hazine Ve Maliye Bakanlığı'na seslenerek, "Kredi kartı ve KMH hesaplarına uygulanan fahiş faizi derhal indirin. Ayrıca bu hesaplara ödenen faiz üzerinden aldığınız yüzde 30'luk vergiyi de derhal sıfırlayın. Kredi komisyon ücretlerini de hızla düşürün. Artık bu gidişe bir 'dur' deyin. Eğer siz demezseniz, biz iktidara geldiğimiz ilk gün gereğini yapacağız" dedi.

CHP Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı Yalçın Karatepe, sosyal medya hesabından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı Finansal İstikrar Komitesi toplantısına ilişkin paylaşım yaptı.

Finansal İstikrar Komitesi toplantısına ilişkin açıklamada, "Kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirildi" denildiğini aktaran Karatepe, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan ve değerli komite üyeleri, ben size buradan söyleyeyim, kredi kartı ve KMH hesaplarına uygulanan fahiş faizi derhal indirin. Gelirlerini bile isteye baskıladığınız vatandaşın borç batağına sürüklenmesine yol açıyor. Ayrıca bu hesaplara ödenen faiz üzerinden aldığınız yüzde 30'luk vergiyi de derhal sıfırlayın. Sizden başka, en yoksula en yüksek vergi uygulayan başka bir ekonomi yönetimi yoktur. Kredi komisyon ücretlerini de hızla düşürün. Çünkü bunun adı komisyon olsa da aslında biz onun örtük faiz olduğunu biliyoruz. Ekonomik olarak zorda olana hem yüksek faiz uyguluyorsunuz hem de onlardan yüksek vergi alıyorsunuz. Artık bu gidişe bir 'dur' deyin. Eğer siz demezseniz, biz iktidara geldiğimiz ilk gün gereğini yapacağız."