CHP'li Karaca: Ceviz İthalatı Durdurulsun

(ANKARA) - CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, ceviz hasadının tamamlanmak üzere olduğu dönemde hükümetin ithalat vergilerini düşürdüğünü, don felaketi nedeniyle zaten zor durumda olan üreticilerin bu kararla "belinin büküldüğünü" belirterek, "Kendi üreticimizin hasat dönemlerinde ithalat yasaklanmalı. Ceviz ithalatını derhal durdurun" dedi.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, yaptığı açıklamada, ceviz hasadının tamamlanmak üzere olduğu dönemde ithalat vergilerinin düşürülmesine tepki gösterdi.

Karaca, buğday, arpa ve mısırda olduğu gibi cevizde de hasat döneminde ithalat vergilerinin düşürülmesinin yerli üreticiye darbe vurduğunu ifade etti.

Yaşanan don felaketi nedeniyle üreticilerin rekolte kaybı yaşadığını belirten Karaca, "Ceviz üreticilerinin belini, bu kez de Bakanlığın ve sarayın aldığı ithalat kararı ve ithalat anlayışı bükmüş durumda" dedi.

"Ceviz ithalatını derhal durdurun"

Hükümete çağrıda bulunan Karaca, şöyle devam etti:

"Ceviz, ürün, üzüm, buğday, arpa, ne olursa olsun. Kendi üreticimizin hasat dönemlerinde ithalatı yasaklanmalı. Önce yerli üreticilerimizin elindeki ürünler satın alınmalı. Ürünler piyasada satılmalı. Yetmediği süreçte vergileri, üreticimizi zarara uğratmayacak fiyat belirlemesi, ithalat vergileri uygulanmak kaydıyla ithalatın önü açılmalıdır. Sizin göreviniz yabancı ülkelerin üreticilerini, çiftçilerini büyütmek, onları zengin etmek değildir. Siz bu ülkenin iktidarısınız. Siz bu ülkenin bakanısınız. Ceviz, mısır, buğday ve arpa üreticilerinin, bütün yerli ve milli üretim değerlerimizin para etmesini, üretimimizin kazanmasını sağlamak zorundasınız. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanıysanız, iktidarıysanız eğer önce yerli ve millilik; kendi üreticinizi zengin etmek, kendi üreticinize kazandırmaktır göreviniz. İthalatçıya, yabancı ülkelerin çiftçilerini zenginleştirmek göreviniz değildir. Size bu görevinizi tekrar hatırlatıyorum: Ceviz ithalatını derhal durdurun."