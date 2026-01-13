Haberler

CHP'li Mühip Kanko: "2026 Yılının Yalnızca İlk 10 Gününde İcra Dairelerine 243 Bin Yeni Dosya Geldi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, AK Parti hükümetinin ekonomi politikalarını eleştirerek, borçlanma ve icra sayısındaki artışa dikkat çekti. Kanko, üretim yerine rantı önceleyen bir anlayışın sonuç verdiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, AK Parti iktidarının ekonomi politikalarını eleştirerek, "Bu ülke, üretimi değil faizi, emeği değil rantı, halkı değil sermayeyi önceleyen bir anlayışla yönetiliyor. Sonuç ortada: Saray ekonomisi vatandaşı borçla terbiye etmeye çalışıyor" dedi. Banka borcu nedeniyle icraya verilen yurttaş sayısının arttığını söyleyen Kanko, "2026 yılının yalnızca ilk 10 gününde icra dairelerine 243 bin yeni dosya geldi" ifadelerini kullandı.

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, yaptığı açıklamada, vatandaşın bankalara ve varlık yönetim şirketlerine olan toplam finansal borcunun 6 trilyon 96 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Bu tablo, ekonominin çarklarının değil, borç sarmalının döndüğünü gösteriyor. Bu ülke, üretimi değil faizi, emeği değil rantı, halkı değil sermayeyi önceleyen bir anlayışla yönetiliyor. Sonuç ortada: Saray ekonomisi vatandaşı borçla terbiye etmeye çalışıyor" dedi.

"Bu ülkenin insanları borçla, icrayla, işsizlikle yaşamaya mahküm değildir"

Ocak–Kasım 2025 döneminde yaklaşık 2 milyon vatandaşın bankalar tarafından icraya verildiğini kaydeden Kanko, "2026 yılının yalnızca ilk 10 gününde icra dairelerine 243 bin yeni dosya geldi" ifadesini kullandı.

2025 yılında en az 1 milyon 842 bin kişinin işinden çıkarıldığı için İş-Kur'a başvurduğunu hatırlatan Kanko, "Bu sadece resmi rakam. Başvurmayan, kayda girmeyen yüz binlerce işsiz bu tabloya dahil bile değil. Bu ülkenin insanları borçla, icrayla, işsizlikle yaşamaya mahküm değildir. Türkiye'nin ihtiyacı Saray'dan yönetilen faizci bir düzen değil; halktan, emekten ve üretimden yana bir ekonomi politikasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu adaletsiz düzenle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi'nin bilinmeyen işi! Madalya bile kazanmış

Guendouzi'nin bilinmeyen işi ortaya çıktı
İş insanı Erdoğan Akbulak, safari için gittiği ülkede çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybetti

Gittiği ülkede çatışmanın ortasında kalan Türk milyarderden acı haber
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu

Galatasaray'a dünya yıldızı! Gözden çıkarılan rakam belli oldu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu

AK Parti'ye mi geçiyor? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu